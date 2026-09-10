Kylian Mbappé, astro do Real Madrid e da seleção da França, respondeu às críticas dirigidas ao seu desempenho sem a bola, considerando que o jogador acostumado a apresentar níveis excepcionais por anos fica mais exposto ao foco nos aspectos que não oferece, em vez das coisas que faz bem.

Mbappé disse, em entrevista ao jornal "L'Équipe", da França: "Acho que isso não é normal, mas é a vida de alguém que viveu a excelência por anos. Não sou mais nenhuma novidade. Todo mundo sabe há anos o que sou capaz de fazer. E acho que esse é o lado humano da questão".

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Mbappé prosseguiu: "É natural que as pessoas olhem sempre para o que alguém não faz. Quando ele faz isso há 10 anos, as pessoas já não olham para o que ele faz. Elas sabem que ele é capaz de fazer. Por isso, tentam sempre olhar para o que ele não faz. E a partir desse momento, não é algo que eu leve para o lado pessoal".

Sobre as críticas em geral, o atacante merengue disse: "Tenho uma abordagem equilibrada em relação às críticas, pois há a crítica construtiva e há a crítica sem sentido. As críticas não me assustam, e quando tomo uma decisão, não penso na possibilidade de ser criticado. Se sei que a decisão é certa para mim, ou mesmo que não seja, mas seja necessária, minha trajetória provou que continuo avançando".

E sobre a afirmação de alguns de que a equipe pode sofrer por causa dele, apesar de marcar muitos gols, o ex-astro do Paris Saint-Germain respondeu: "Esse argumento me parece menos lógico. Se eu não marcar, vão me perguntar por que não marco".

E acrescentou: "Aprendi que, quando você é jogador de futebol, há milhões de treinadores que têm uma opinião sobre cada partida, e nem todos são felizes em suas casas. Cada um tem seu ponto de vista, mas eu acho que o objetivo do futebol é marcar gols e marcar mais que o seu adversário".

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