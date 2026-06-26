Numa noite em que não há espaço para meias soluções, a França entra no confronto da terceira e decisiva rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026 contra a Noruega com um único lema: vitória ou cálculos complicados.

Os “Galo” buscam garantir a liderança com os pés de Mbappé, que busca entrar para a história, e com novas opções que Deschamps coloca no meio-campo pela primeira vez desde o confronto contra a Islândia.

Kylian Mbappé disputa sua 17ª partida em uma Copa do Mundo com a camisa dos “Galo”, igualando assim o recorde registrado em nome da dupla histórica Fabien Barthez e Thierry Henry, segundo a rede francesa de estatísticas de futebol “Stats Foot”.

O astro do Real Madrid está prestes a entrar para o clube dos grandes, em uma partida que pode lhe garantir a liderança histórica caso continue a brilhar nas próximas fases.

Didier Deschamps, que não estará presente na partida devido ao falecimento de sua mãe, decidiu escalar novamente a dupla Mano Kone e Aurélien Tchouaméni como titulares juntos pela primeira vez desde 9 de setembro de 2025, contra a Islândia.

A aposta de Deschamps na força e na solidez do meio-campo chega em um momento decisivo diante da equipe de Erling Haaland, em uma partida em que não há espaço para empate e a liderança é o único objetivo.

Por sua vez, Jules Koundé continua a escrever seu próprio histórico, segundo a mesma rede, já que foi titular nas últimas 13 partidas da França em grandes competições, o que representa o melhor recorde atual entre todos os jogadores da seleção francesa.

A continuidade do zagueiro do Barcelona proporciona à comissão técnica da seleção francesa estabilidade defensiva antes do confronto acirrado contra a Noruega, que definirá quem ficará na liderança e quem se classificará para as oitavas de final.