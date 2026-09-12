Mbappé se aproxima de feito histórico: 9 gols o separam do recorde de Ronaldo

Kylian Mbappé precisou de apenas 14 minutos para compensar o pênalti que desperdiçou no confronto contra o Real Betis, ao marcar da marca da cal diante do Rayo Vallecano, elevando seu total para 5 gols no Campeonato Espanhol e mantendo a perseguição à liderança da corrida pelo prêmio "Pichichi".
O gol de Mbappé saiu depois que Carreras arrancou pelo lado direito e avançou dentro da área, antes de sofrer falta de Lejeune, levando o árbitro García Verdura a apontar para a marca do pênalti.
Mbappé ficou encarregado da cobrança, deslocando a bola para a esquerda de Odero, que fez sua primeira partida como titular pelo Rayo Vallecano.
O atacante francês elevou seu total para 5 gols no Campeonato Espanhol, a apenas um gol de Raphinha, líder da corrida do "Pichichi", prêmio do qual Mbappé é o detentor do título, além de empatar com Camello, Zabiri e Roberto Fernández.
9 gols separam Mbappé da centena
Mbappé passou a precisar de apenas 9 gols para chegar aos 100 gols pelo Real Madrid, um feito que busca alcançar em pouco mais de duas temporadas.
Cristiano Ronaldo havia chegado ao mesmo número em um momento semelhante, ao marcar seu 100º gol pelo clube em 2 de novembro, após disputar 105 partidas.
Restam a Mbappé 6 partidas no Campeonato Espanhol e duas na Liga dos Campeões da Europa, o que lhe dá 8 jogos para alcançar o gol de número 100 pelo Real Madrid.
Minutos após o gol de Mbappé, Carreras seguiu em evidência, ao combinar com o atacante francês dentro da área, antes de ficar cara a cara com o goleiro Odero e mandar a bola para as redes, marcando o segundo gol do Real Madrid depois de ter provocado o pênalti que originou o gol de Mbappé.
A superioridade do Real Madrid não parou por aí, já que Jude Bellingham fez o terceiro gol, depois que Vinícius Júnior arrancou pelo lado esquerdo e devolveu a bola de calcanhar, que o meio-campista inglês completou com um chute para as redes, entregando um primeiro tempo consistente da equipe merengue, que aproveitou os espaços na defesa do Rayo.