Mbappé se aproxima de feito histórico: 8 gols o separam do recorde de Cristiano Ronaldo

Kylian Mbappé manteve sua boa fase com o Real Madrid ao marcar dois gols diante do Rayo Vallecano, conduzindo o time merengue à vitória por 4 a 1 e elevando seu total a 6 gols no Campeonato Espanhol, igualando-se a Raphinha na disputa pelo prêmio "Pichichi".

O primeiro gol de Mbappé saiu aos 14 minutos, depois que Carreras arrancou pela ponta direita e invadiu a área, antes de sofrer falta de Lejeune, levando o árbitro García Verdura a apontar para a marca do pênalti.

Coube a Mbappé a cobrança, mandando a bola à esquerda de Odero, que fez sua primeira partida como titular pelo Rayo Vallecano.

8 gols separam Mbappé da centena

Mbappé não se contentou com seu primeiro gol, pois voltou aos 91 minutos para marcar seu segundo gol na partida, o quarto do Real Madrid, chegando a 6 gols no Campeonato Espanhol e reduzindo para apenas 8 o número de gols que o separam de alcançar a marca de 100 gols com a camisa do Real Madrid, um feito que ele busca conquistar em pouco mais de duas temporadas.

Cristiano Ronaldo havia atingido o mesmo número em um momento parecido, ao marcar seu 100º gol pelo clube em 2 de novembro, após disputar 105 partidas.

Restam a Mbappé 6 partidas no Campeonato Espanhol e duas na Liga dos Campeões da Europa, o que lhe dá 8 jogos para chegar ao gol de número 100 com o Real Madrid.