Kylian Mbappé, jogador do Real Madrid e da seleção francesa, anunciou a assinatura de um contrato de parceria com a empresa suíça de equipamentos esportivos "On", tornando-se seu embaixador global e passando a tê-la como novo fornecedor técnico no lugar da "Nike", que o acompanhava desde seus primeiros anos no futebol.

Mbappé confirmou o passo por meio de suas contas nas redes sociais, com uma mensagem emocionante na qual falou sobre a continuidade de seu sonho de jogar futebol com os amigos, destacando que a nova parceria representa uma oportunidade de construir um futuro diferente para o esporte, unindo inovação e prazer de jogar.

O jogador francês afirmou que o que o atraiu à "On" foi a possibilidade de "construir algo totalmente novo" e contribuir com sua experiência e sua visão no desenvolvimento de produtos de futebol, reafirmando o desejo de ampliar os limites da inovação, mantendo o lado humano e a diversão que caracterizam o esporte.

A empresa concede a Mbappé um papel central no desenvolvimento de sua estratégia voltada ao futebol, por meio do trabalho com as equipes de produtos e atletas, e da participação no design e nos testes de novas chuteiras e equipamentos. O jogador também apresentará sua visão técnica, baseada em sua experiência no mais alto nível e em suas estatísticas profissionais.

A escolha da "On" por Mbappé também foi influenciada pela presença de seu compatriota Thierry Henry no cargo de diretor de futebol da empresa, já que ambos trabalham para aproveitar suas experiências no lançamento da presença da companhia dentro do mercado do futebol, no qual ela ingressa pela primeira vez desde sua fundação nos Alpes suíços, em 2010.

A "On" pretende utilizar a tecnologia LightSpray para desenvolver chuteiras leves e precisas, projetadas para se ajustar ao pé como uma "segunda pele", no âmbito de seu esforço para reimaginar os equipamentos do esporte e fortalecer sua presença entre os jogadores profissionais.