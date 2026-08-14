Mbappé revela qualidade de Mourinho e faz promessa à torcida do Real Madrid

O francês Kylian Mbappé, astro do Real Madrid, elevou o nível de suas ambições antes do início da nova temporada, ao afirmar que o objetivo da equipe é claro e consiste em voltar aos títulos, ressaltando que os jogadores do clube merengue têm a vontade e a concentração necessárias para conquistá-los.

Mbappé falou, em entrevista ao canal oficial do Real Madrid, sobre seus preparativos para a nova temporada e suas ambições com a equipe, além de sua relação com o técnico José Mourinho, afirmando que a próxima etapa exige do Real Madrid "um passo à frente" para conquistar títulos.

Mbappé busca liderar o Real Madrid rumo aos títulos após uma temporada em branco em 2025-2026, período em que o astro francês fracassou em levar a seleção francesa ao título da Copa do Mundo neste verão.

Mbappé: Mourinho conhece o caminho da vitória

Sobre seu retorno aos treinos e sua preparação para a nova temporada, Mbappé disse, segundo o jornal "Mundo Deportivo": "Estou muito feliz por voltar e por ter as primeiras impressões com a equipe, a nova comissão técnica, meus companheiros e todos os funcionários de Valdebebas. É sempre bom voltar aqui e se preparar para a temporada".

O astro francês falou de forma positiva sobre Mourinho, afirmando que a comunicação entre eles começou há muito tempo, e disse: "Conversamos bastante durante a Copa do Mundo, e também durante os últimos dias aqui. É muito positivo termos um técnico com essa experiência, que sabe como vencer e conhece o caminho que devemos seguir para conquistar as vitórias".

E acrescentou: "Como jogador, é excelente ter um técnico que sabe para onde está indo. Acredito que a presença dele é algo positivo para nós".

"Agora é hora de trabalhar com o máximo de força"

Mbappé considera que o período de preparação representa a melhor oportunidade para trabalhar com o máximo de energia antes do início das partidas oficiais, explicando: "Tento dar o meu máximo, porque este é o período no qual podemos trabalhar o máximo possível".

E prosseguiu: "Quando as partidas começam, passa a ser mais uma questão de gestão de carga. Agora é o momento certo para trabalhar com o máximo de força e conseguir a sensação necessária, para que estejamos prontos para disputar a primeira partida do campeonato".

Mbappé promete o retorno aos títulos

Sobre os objetivos do Real Madrid na nova temporada, Mbappé foi claro em sua mensagem, dizendo: "Acredito que temos que vencer, e tenho certeza de que voltaremos este ano a conquistar títulos. Tenho certeza disso".

E acrescentou: "É isso que queremos, e vai acontecer porque sinto que a equipe tem essa vontade. Permaneceremos concentrados durante todo o ano para alegrar a torcida do Real Madrid, pois não há nada mais importante do que conquistar títulos com a equipe e sentir a felicidade da torcida".

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Dois anos de seu primeiro gol com a camisa do Real Madrid

Mbappé relembrou as memórias de seu primeiro gol com o Real Madrid, dois anos após aquele momento, afirmando que foi algo excepcional para ele.

E disse: "Foi um dia muito especial. Sua primeira partida com uma nova equipe é sempre especial, e quando a equipe é o Real Madrid, tudo se torna ainda mais importante e mágico, principalmente por ter sido em uma final".

E acrescentou: "Aproveitei muito aquele dia; um gol, um título, um sorriso, e tudo foi maravilhoso. Foram dois anos repletos de mudanças para mim, porque foi a primeira vez que saí do meu país, e a experiência foi extremamente positiva".

E completou: "Amo muito o clube, adoro jogar no Campeonato Espanhol e viver na Espanha, aqui em Madri. É muito importante para um jogador se sentir à vontade na cidade em que vive".

E encerrou sua fala nesse contexto com uma mensagem clara: "Acredito que chegou a hora de dar um passo à frente e conquistar títulos".

"Chegar ao Real Madrid foi um sonho"

Mbappé afirmou que vestir a camisa do Real Madrid ainda representa para ele a realização de um antigo sonho, dizendo: "Foi um sonho vir para cá, e ainda é um sonho estar aqui todos os dias e ter essa oportunidade".

E prosseguiu: "Sou uma pessoa que sabe aproveitar o presente, e aproveito estar aqui e sei o quanto tenho sorte de estar no Real Madrid, mas agora temos que vencer".

E explicou: "Você pode estar em qualquer lugar, mas quando você está no Real Madrid, tem que conquistar títulos e faturar troféus. É por isso que estou aqui e, como eu disse, vamos conquistar títulos este ano".

A mensagem de Mbappé à torcida do Real Madrid

Ao encerrar sua fala, Mbappé enviou uma mensagem direta à torcida do clube merengue, dizendo: "Olá, madridista. Esta é uma mensagem para agradecer a vocês por todo o apoio que nos dão durante os dois anos que passei aqui".

E acrescentou: "Sei que este ano será ainda mais importante, e que conquistaremos grandes coisas juntos. Temos que estar preparados, e já estamos preparados".