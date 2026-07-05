Kylian Mbappé afirmou que a seleção francesa estava preparada para a difícil batalha imposta pela seleção do Paraguai, ressaltando que “se tivermos que sujar as mãos para vencer, vamos sujá-las”.

De acordo com o jornal espanhol “Marca”, Mbappé declarou após a partida, ainda no estádio: “Acho que sabíamos que tipo de jogo iríamos disputar. Acho que o confronto de hoje e nosso estilo de jogo foram muito bons. Mostramos que somos um time que sabe jogar um futebol ofensivo, mas se tivermos que jogar sujo, vamos jogar sujo. Desculpem a expressão. Não temos nenhum problema nisso para conseguir a vitória”.

O autor do único gol da partida das oitavas de final acrescentou que eles também sabem como “jogar futebol sujo” e que fizeram exatamente isso. O atacante do Real Madrid destacou: “Eles achavam que viríamos jogar de smoking, que viríamos apenas para fazer jogadas bonitas e passes de dois toques... Nós vencemos e, mesmo assim, fomos melhores do que eles”.

O atacante francês concluiu suas declarações enfatizando que o mais importante agora é se recuperar para a partida das quartas de final contra o Marrocos, que será disputada na próxima quinta-feira em Boston, dizendo: “Vamos jogar, sabemos que é uma equipe muito boa e estamos muito felizes em enfrentá-la. Vamos dar o nosso melhor para continuar nossa trajetória”.