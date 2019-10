Mbappé quebra recorde de Messi e manda recado “ameaçador” no PSG

O atacante francês, autor de três gols nos 5 a 0 sobre o Brugge, não quer perder de jeito nenhum sua vaga; mas teria como?

Kylian Mbappé foi o grande destaque individual nos jogos de terça-feira (22), pela terceira rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões. Recuperado de lesão, o jovem francês não começou entre os titulares, mas entrou em campo para marcar um hat-trick e quebrar recordes históricos.

Mbappé tornou-se o primeiro sub-21 em toda história da a fazer um hat-trick (três gols em uma única partida), superando Lionel Messi – que aos 21 anos e 288 dias era dono da marca.

Também se colocou como primeiro jogador que saiu do banco para atingir o feito.

Após o jogo, Mbappé disse ao canal RMC Sport que seu objetivo era mostrar ao técnico Thomas Tuchel que o encontraria problemas sem a sua presença.

“Eu queria começar, achei que fosse começar. O treinador escolheu e tive que aceitar. Queria voltar logo e mostrar que, mesmo com os outros jogadores jogando bem, sem a minha presença as coisas ficam mais difíceis”.

Recuperado recentemente de lesão, o francês de 20 anos havia entrado no decorrer de uma vitória sobre o Nice – em jogo com transmissão exclusiva do DAZN – mas o treinador ainda não achava que Mbappé estaria 100% para ser titular contra o Brugge, no duelo da Liga dos Campeões. Enganou-se.

Mais artigos abaixo

“Eu quero lutar para manter meu lugar e ajudar ao máximo este time. Futebol é paixão. Eu amo jogar futebol, foram dois meses sem poder jogar. Foi muito dolorido, eu tive sorte de voltar”, explicou.

Thiago Silva exalta Mbappé

“Mbappé teve um início muito bom. Era importante para ele, porque estava voltando de lesão, mas ele ainda estava ali. Nós vimos um Kylian Mbappé muito grande”, afirmou o zagueiro brasileiro.

A vitória sobre o Brugge (além de Mbappé, Icardi fez os outros gols) deixou a equipe francesa na liderança do Grupo A, na frente do Real Madrid.