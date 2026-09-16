Mbappé quebra o silêncio sobre a polêmica da "camisa de Ceuta": não quero fazer comparações no sofrimento humano

O atacante francês Kylian Mbappé revelou pela primeira vez os motivos que o levaram, ao lado de Vinícius Júnior e Ibrahima Konaté, a não aderir totalmente à iniciativa de vestir a camisa de solidariedade com a cidade de Ceuta, limitando-se a vesti-la parcialmente antes do início da partida entre Real Madrid e Elche, na noite da última terça-feira, pelo Campeonato Espanhol.

Esse assunto carrega uma sensibilidade política entre o Marrocos e a Espanha, o que provocou diversas reações ao longo das últimas horas.

A associação de torcedores do Real Madrid em Ceuta manifestou sua profunda indignação com a atitude dos jogadores, classificando-a como "vergonha", e afirmou que enviará uma mensagem oficial à diretoria do Real Madrid expressando sua raiva.

Javier Tebas, presidente da LaLiga, também criticou o trio do Real Madrid, ressaltando que "o apoio a Ceuta não é uma opinião pessoal".

Mbappé afirmou, em declarações ao jornal espanhol "As": "Quero explicar isso com clareza para que todos entendam. Vestir a camisa foi uma decisão institucional dos dois clubes, e nós, como jogadores, éramos obrigados a cumpri-la".

E acrescentou: "Primeiro, gostaria de reafirmar minha total solidariedade com Ceuta e com todas as vítimas; pois, antes de ser jogador de futebol, sou um ser humano. Mas, ao mesmo tempo, quis enviar uma mensagem de solidariedade a todos os imigrantes que perderam suas vidas e que enfrentam condições extremamente difíceis".

"Não há prioridades no sofrimento"

O atacante francês continuou a justificar sua posição, dizendo: "Foi uma situação difícil. Alguns podem achar que estou contra os moradores de Ceuta, e isso não é verdade de forma alguma, eu os apoio de coração em 100%. Mas também quis lembrar de todos que sofrem; porque, como ser humano, não aceito estabelecer prioridades para o sofrimento das pessoas".

E emendou Mbappé: "Há pessoas que sofrem, e me entristece muito ver isso neste mundo. Sou apenas alguém que deseja o melhor para o nosso mundo, e busco sempre transmitir mensagens positivas que apelam à paz, e espero que essas crises sejam resolvidas o mais rápido possível".

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Bastidores do túnel e a falta de coordenação

A camisa distribuída aos jogadores antes de entrarem no gramado trazia a frase: "Somos todos caballas" (o apelido dado aos habitantes de Ceuta), acompanhada de um slogan adicional que dizia: "Nossa cidade, nossa pátria".

As imagens de televisão mostraram os bastidores da distribuição das camisas aos 22 jogadores titulares no túnel dos vestiários.

Quando o trio (Mbappé, Vinícius e Konaté) recebeu suas camisas, demonstraram sinais de estranheza ao tentar ler a mensagem escrita, decidindo vestir a camisa parcialmente, de forma a ocultar seu conteúdo, antes de se apressarem em tirá-la imediatamente, sendo os primeiros a se livrarem dela.

Até o momento em que Mbappé fez essas declarações, os verdadeiros motivos por trás da atitude do trio permaneceram completamente obscuros nos meios esportivos.

Vale lembrar que a iniciativa de vestir as camisas partiu de uma proposta do Elche, na condição de time mandante, e contou com a aprovação da diretoria do Real Madrid.

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