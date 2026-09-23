Mbappé pressiona com força: a Bola de Ouro deve ser concedida ao melhor jogador individual!

O francês Kylian Mbappé, astro do Real Madrid, afirmou que não sente qualquer "frustração" por ainda não ter vencido a Bola de Ouro, acrescentando ao mesmo tempo: "Pode ser um bom ano para mim".

Mbappé não conquistou nenhum título na temporada passada — um fator importante no processo de decisão —, tendo ficado em quarto lugar na Copa do Mundo com a França e não conseguido vencer nenhum título com o Real Madrid.

Mas, em conversa com a rede "CNN Sports", em meio a um novo acordo de patrocínio com uma marca de roupas esportivas, disse que ainda tem chance de vencer, argumentando que o prêmio deve ser concedido ao melhor jogador individual.

E prosseguiu: "O futebol é um esporte coletivo, mas existem prêmios coletivos para representar essa soberania coletiva".

E continuou: "Quando falamos da Bola de Ouro, nós a concedemos a um único jogador, ou seja, ao melhor jogador, e à pessoa que prova ser a melhor, e cada grande competição mostra algo".

Ao que tudo indica, os principais concorrentes de Mbappé ao troféu neste ano são o jovem astro do Barcelona Lamine Yamal e o astro do Bayern de Munique Harry Kane, além disso espera-se que Lionel Messi vença o prêmio pela nona vez, um número recorde, e isso se deve principalmente à sua atuação destacada com a Argentina na Copa do Mundo.

E, apesar de Mbappé não ter conseguido conquistar o segundo título de Copa do Mundo com a França, ele fez um torneio inesquecível ao marcar 10 gols e conquistar o prêmio de artilheiro do Mundial, mas destacou que não está frustrado por nunca ter conseguido vencer a Bola de Ouro.

Completou suas declarações: "Porque, como competidor, você sempre quer vencer tudo. Então, no fim das contas, é claro que você quer vencer, todo jogador quer vencer, mas temos que esperar".

Mbappé vem pressionando há dias, lançando uma campanha midiática na qual falou mais de uma vez sobre o seu direito de ser coroado com a Bola de Ouro de 2026, além de ter entrado em confronto com o seu companheiro na seleção francesa Ousmane Dembélé por causa do prestigioso prêmio.

E, sobre a sua presença na seleção da França sob o novo comando técnico de Zinedine Zidane, explicou: "Este é o início de uma nova era na seleção nacional, e estamos muito felizes com a chegada dele (Zidane). Vamos ver o que faremos. Acho que todos esperam muito de nós, e há muitas lições que podem ser aprendidas com a atuação da equipe na América do Norte neste verão".

E prosseguiu: "Somos uma das melhores equipes do mundo, e todos viram isso. Mas precisamos trabalhar nos detalhes para sermos os melhores do mundo, e acho que todos também viram isso".

E concluiu suas declarações: "No fim das contas, foi uma experiência maravilhosa para nós, porque acho que alegramos os torcedores no mundo inteiro, mas não alcançamos o que almejávamos. No entanto, não posso dizer que foi um fracasso".

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