O Real Madrid anunciou, na noite desta quinta-feira, o vencedor do prêmio de melhor jogador da equipe no mês de agosto, após um início forte na nova temporada do Campeonato Espanhol.

O astro francês Kylian Mbappé garantiu a disputa a seu favor, superando os demais jogadores do elenco, com destaque para o inglês Jude Bellingham, e conquistou seu primeiro prêmio mensal com o Real Madrid nesta temporada.

A premiação de Mbappé veio depois de ele marcar 4 gols nas três primeiras partidas do Real Madrid no Campeonato Espanhol, ter jogado 270 minutos completos, além de finalizar 18 vezes ao gol dos adversários e completar 111 passes para os companheiros.

Apesar de perder o prêmio, Jude Bellingham também teve um início forte com o Real Madrid na La Liga, tendo disputado 3 partidas, nas quais marcou dois gols e deu duas assistências em 245 minutos, contribuindo para 4 gols nas três primeiras rodadas da temporada.

O Real Madrid se prepara para enfrentar o Real Betis, na noite de sexta-feira, pela quarta rodada do Campeonato Espanhol.

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A equipe merengue ocupa a segunda colocação na tabela da La Liga, com 9 pontos nas três primeiras partidas, enquanto entra no confronto em meio a diversas ausências.