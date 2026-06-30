Por trás dos recordes e dos gols decisivos que ele marca contra os adversários na Copa do Mundo de 2026, há outra faceta de Kylian Mbappé que está ganhando milhões de seguidores nas redes sociais.

O jornal “Mundo Deportivo” afirmou que os recordes, os gols e o domínio demonstrados por Kylian Mbappé até agora na Copa do Mundo reavivaram um fenômeno amplamente difundido que retrata o atacante francês como um comandante militar autoritário.

Essa é a tendência conhecida como “Mbappé Ditador” ou, em sua versão adaptada, “Kylian Ditador”.

Durante estas semanas de Copa do Mundo, as redes sociais estão repletas de vídeos criados por inteligência artificial que retratam o astro do Real Madrid como um comandante militar implacável, tanto dentro quanto fora de campo.

Parece que essa tendência, que acumulou milhões de visualizações em diversas plataformas, surgiu quando ele ainda defendia o Paris Saint-Germain.

Lá, começou a se formar a narrativa de que Mbappé manipulava os assuntos do clube francês como bem entendia, incluindo a escalação da equipe, e até mesmo seria o responsável pela saída do argentino Lionel Messi e do brasileiro Neymar.

Essa brincadeira continuou no Real Madrid e, na Copa do Mundo de 2026, voltou com força total graças a alguns gestos marcantes do ex-jogador do Mônaco.

A primeira vez foi durante a partida entre França e Iraque na fase de grupos... Kylian Mbappé, ainda vestindo o uniforme, indicou aos funcionários do estádio as partes do gramado do Lincoln Financial Field, na Filadélfia, que precisavam de reparos, depois que uma tempestade os obrigou a suspender a partida por duas horas.

O segundo incidente ocorreu na última partida da fase de grupos contra a Noruega. Quando o astro francês foi substituído, ele pediu ao árbitro que passasse a braçadeira de capitão para Aurélien Tchouaméni, em vez de entregá-la diretamente ao companheiro.

O árbitro inglês Michael Oliver atendeu ao pedido sem reclamar, embora Mbappé estivesse, na verdade, tentando cumprir rigorosamente as novas regras da FIFA, que prevêem penalidades para o jogador que demorar mais de 10 segundos para sair de campo durante uma substituição.