Kylian Mbappé, capitão da seleção francesa, elogiou um de seus companheiros de equipe, afirmando que ele é o jogador do presente e do futuro e possui elegância e uma visão de jogo excepcional.

As declarações de Mbappé sobre Michael Olise, ala do Bayern de Munique, foram feitas ao jornal francês “L’Équipe” antes da estreia da seleção francesa na Copa do Mundo contra o Senegal.

Oulisi chega à Copa do Mundo como um dos jogadores mais em destaque no momento, depois que o ex-astro do Crystal Palace teve uma temporada excepcional com seu clube, marcando 22 gols e dando 31 assistências em 52 partidas disputadas em todas as competições.

O total de contribuições de Olise para o gol chegou a 60, incluindo suas partidas com a seleção francesa, após marcar um hat-trick na vitória da França por 3 a 0 na última segunda-feira.

Mbappé comentou sobre o caráter introvertido de Oulissi: “Nós dois falamos francês, e ele fala muito bem. Mas ele tem esse jeito que faz com que vocês, da mídia, nunca saibam se o francês dele está melhorando ou não, porque ele não vai falar muito com vocês!”.

E acrescentou: “Oulissi não gosta de falar com a mídia, essa é a sua natureza. Michael é introvertido, ele poupa as palavras, e são os pés dele que falam por ele”.

E concluiu: “Aceitem-no como ele é, pois ele nunca vai mudar. Além de ser um jogador excepcional, ele é uma pessoa maravilhosa... Oulissi é o jogador de hoje e de amanhã, tem essa elegância e essa visão no seu estilo de jogo, e eu me dou muito bem com ele”.