Mbappé: Nunca conheci um marroquino como Hakimi... e ele não conseguiu me entender no primeiro encontro

O astro francês Kylian Mbappé revelou um episódio engraçado que viveu com seu ex-companheiro no Paris Saint-Germain, Achraf Hakimi, durante um podcast em que os dois participaram juntos nesta quinta-feira.

O atacante do Real Madrid comentou que Hakimi não falava francês de jeito nenhum no início de sua carreira no time parisiense.

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Mbappé contou detalhes da conversa que tiveram, no início da chegada do jogador marroquino ao Paris Saint-Germain, dizendo: “Nunca tinha conhecido um marroquino nascido na Espanha (risos). Antes de conhecê-lo, eu nem imaginava isso”.

E continuou: “O importante é que nosso técnico, Pochettino, me disse: ‘Olha, Hakimi tem a mesma idade que você, vocês vão se dar bem, tente integrá-lo ao time’. Eu respondi: ‘Sim, vou fazer isso’. E realmente conversei um pouco com ele”.

E o astro do Real Madrid acrescentou: “Eu disse ao Hakimi: ‘Seja bem-vindo ao Paris Saint-Germain... Como você está? Se precisar de alguma coisa, estou aqui’. E ele me olhou assim...”.

Durante a conversa, Mbappé imitou o olhar calado e surpreso de Hakimi naquele momento, o que provocou risadas entre os presentes, levando o apresentador a dirigir sua pergunta a Hakimi, dizendo: “Você não entendeu nada? Não disse uma palavra?”. O astro marroquino respondeu rindo e confirmando a veracidade da história, dizendo: “Não, absolutamente nada.”