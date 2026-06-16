Mbappé: Nesse caso, vou jogar até os 80 anos!

Kylian Mbappé, capitão da seleção francesa, respondeu à sua maneira às críticas que vem recebendo, tanto no Real Madrid quanto na seleção dos Bleus.

Mbappé passou por uma temporada difícil com o Real Madrid na última temporada e não conquistou nenhum título, apesar de seu excelente desempenho individual, o que o expôs a uma enxurrada de críticas.

No entanto, ele brilhou e marcou dois gols, levando a seleção francesa a uma vitória importante sobre o Senegal por 3 a 1 na noite desta terça-feira, na estreia da equipe na Copa do Mundo de 2026.

Mbappé, que chegou à final nas duas últimas edições e conquistou o título uma vez, marcou seu 14º gol na Copa do Mundo, empatando com o alemão Gerd Müller como o terceiro maior artilheiro da história da competição, atrás apenas do brasileiro Ronaldo (15 gols) e do alemão Miroslav Klose (16 gols).

Em declarações ao canal francês “M6”, Mbappé disse: “Não acho que tenhamos tido um início tão perfeito quanto gostaríamos até agora, mas é sempre bom começar qualquer torneio com uma vitória. Isso dá mais tranquilidade, embora não haja tranquilidade de verdade na Copa do Mundo”.

Ele acrescentou: “Vimos o que aconteceu com as outras seleções; começar com uma vitória não é algo fácil. Todas as seleções sabem que a Copa do Mundo é uma competição excepcional, e todos querem vencer e deixar uma boa imagem para o seu país”.

O craque do Real Madrid continuou: “Hoje o jogo não foi fácil. Sabemos que podemos marcar a qualquer momento, e isso nos ajuda muito”.

Quando questionado se tinha motivação para se vingar daqueles que o criticam, Mbappé comentou: “Não há nenhuma motivação para vingança. Se eu começar a jogar para calar todos que me criticam, terei que continuar jogando até chegar aos 80 anos”.

E esclareceu: “Jogo para deixar minha marca na história do meu país e para ajudar minha seleção a conquistar a Copa do Mundo”.

O astro francês concluiu suas declarações dizendo: “Este é apenas o primeiro jogo da fase de grupos. É natural que as pessoas exagerem em suas reações, seja com entusiasmo ou com críticas. Já nós, precisamos sempre manter a calma e o foco no que temos que fazer”.