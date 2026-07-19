Mbappé: Não respeitamos a camisa da França... e Messi vai marcar contra a Espanha

O astro francês Kylian Mbappé expressou sua confiança de que Lionel Messi conseguirá marcar um gol na final da Copa do Mundo contra a Espanha, o que o colocaria de novo na liderança da lista dos maiores artilheiros da história da Copa do Mundo, empatado com ele.

Mbappé marcou dois gols na derrota da França para a Inglaterra por 4 a 6 na disputa pelo terceiro lugar, assumindo sozinho a liderança, enquanto aguarda o que Messi fará contra a Espanha.

O jornal “AS” publicou as declarações de Mbappé após a partida, nas quais ele disse: “Messi vai marcar amanhã, ele sempre marca”.

Ele esclareceu que as conquistas individuais ficam em segundo plano em relação às conquistas coletivas, mesmo que se trate de um título do porte de artilheiro histórico da Copa do Mundo.

E continuou: “Preferia não ser o maior artilheiro da história da Copa do Mundo e jogar a partida de amanhã”, em referência à final que enfrentará a Argentina contra a Espanha, seleção que eliminou a França nas semifinais.

Depois de estar perdendo por 0 a 4 no primeiro tempo, a seleção francesa apresentou uma forte reação no segundo tempo.

Mbappé comentou: “Não sei o que aconteceu, assistimos a dois tempos completamente diferentes. No primeiro tempo, não respeitamos essa camisa, não entendo isso e não podemos nos permitir o que aconteceu. No segundo tempo, jogamos em alto nível e mostramos mais personalidade. Vencemos o segundo tempo, mas não vencemos a partida. Gostaria que tivéssemos conseguido isso pelo técnico Deschamps”.