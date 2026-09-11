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Kylian Mbappe Real Madrid 2026 pre-seasonGetty
Hussein Hamdy

Traduzido por

Mbappé: Não posso ser comparado aos matadores, e esse jogador só faz rir

K. Mbappe
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O que Kylian tem a ver com o ditador do Congo?

Kylian Mbappé, estrela do Real Madrid, revelou sua posição sobre o apelido de "ditador" que alguns torcedores lhe atribuem nas redes sociais, afirmando que o assunto pode parecer engraçado em alguns momentos, mas que carrega um lado menos divertido, por conta da associação dessa descrição a figuras que causaram grandes danos ao longo da história.

Mbappé prosseguiu em sua fala na entrevista que concedeu à revista "France Football", da qual a publicação francesa vem divulgando trechos gradualmente, na qual o jogador falou sobre o apelido que alguns seguidores lhe atribuem nas redes sociais.

Mbappé disse: "O assunto é parcialmente engraçado, porque dá a impressão de que, para algumas pessoas, é apenas uma brincadeira. Mas também carrega um lado menos divertido, porque sabemos o dano que esse tipo de pessoa causou ao longo da história".

E acrescentou: "Ser comparado a pessoas que matam outras, ou que causaram a infelicidade de milhões e milhões de pessoas... não acho que eu tenha feito na minha vida nada parecido com isso".

E continuou: "Há uma mistura de coisas. Por um lado, sei que isso é dito de brincadeira e não chega a esse ponto, mas às vezes revela uma falta de consciência política e humana nas pessoas. Ousmane Dembélé é diferente. Ele descobriu o assunto nas redes sociais! Ele apenas ri".

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Na última parte de sua resposta, Mbappé se refere à brincadeira que Ousmane Dembélé faz com o próprio Mbappé a respeito dessa questão.

O jogador do Paris havia chamado Mbappé, de brincadeira, de Mobutu, em referência ao ditador que governou o Zaire, atualmente conhecido como República Democrática do Congo, por 25 anos.

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