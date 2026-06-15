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Deschamps MbappeGetty Images

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Mbappé não comparece à coletiva de imprensa sobre o jogo contra o Senegal... Qual é o motivo?

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N'Golo Kanté estará presente em seu lugar

Kylian Mbappé, estrela da seleção francesa, não comparecerá à coletiva de imprensa que antecede o confronto dos Bleus contra o Senegal, na estreia de ambas as equipes na Copa do Mundo de 2026.

A seleção francesa inicia, amanhã, terça-feira, sua campanha na Copa do Mundo de 2026 enfrentando o Senegal.

 Estava previsto que Didier Deschamps participasse da coletiva de imprensa pré-jogo, acompanhado de seu capitão Kylian Mbappé, como de costume, mas N'Golo Kanté estará presente no MetLife Stadium, segundo o jornal “L'Équipe”.

É claro que a questão não se trata do tempo da entrevista, mas sim de conforto, já que o estádio fica longe do centro de treinamento da seleção francesa, o que obriga o técnico e o jogador a passar longas horas no carro.

 Por isso, para poupar Mbappé desse incômodo, a Federação Francesa de Futebol escolheu outro jogador, N'Golo Kanté, que não deve ser titular contra o Senegal na noite de terça-feira.

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