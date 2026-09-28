Mbappé merece a Bola de Ouro? 3 obstáculos ameaçam o sonho do francês

Os gols, por si só, bastam para decidir o mais valioso prêmio individual do futebol mundial? A pergunta se impõe com força nesta temporada, e Kylian Mbappé é o centro da resposta.

O astro francês, que quebrou todos os recordes de artilharia possíveis e inscreveu seu nome como maior goleador da história da Copa do Mundo, encontra-se hoje diante de um paradoxo curioso: quanto mais se aproxima do sonho, mais a Bola de Ouro se distancia dele. Afinal, o que está acontecendo nos bastidores dessa disputa? E por que o prêmio deixou de ser garantido para o menino de ouro de Paris?

Na França, onde tudo é medido com uma balança precisa, a disputa não está mais decidida; ela se transformou em uma batalha aberta, que não é regida apenas pelos números, mas também pelos títulos, pela regularidade e até pelo que se passa dentro do próprio vestiário da seleção francesa.

Números lendários, mas sem coroa

Kylian Mbappé entra na disputa da Bola de Ouro deste ano como um dos principais candidatos a conquistá-la pela primeira vez na carreira, na aguardada cerimônia que será realizada dentro de poucas semanas na capital britânica, Londres.

E, apesar de ter saído de mãos vazias em relação aos títulos coletivos em sua primeira temporada com a camisa do Real Madrid, seu desempenho individual foi excepcional sob todos os aspectos.

Ele encerrou a temporada como artilheiro do Campeonato Espanhol e artilheiro da Liga dos Campeões, antes de protagonizar o maior feito do último verão, ao assumir o trono de maior artilheiro da história da Copa do Mundo.

Mas o futebol não reconhece o indivíduo sozinho. A conquista da Liga dos Campeões pelo Paris Saint-Germain e a conquista da Copa do Mundo pela seleção espanhola viraram todas as balanças de cabeça para baixo e incendiaram o mercado das candidaturas, abrindo a porta para concorrentes que possuem justamente o que falta a Mbappé: títulos.

Yamal, o rival que tem tudo

À frente desses concorrentes desponta um único nome que passou a preocupar todos os admiradores de Mbappé: Lamine Yamal, o talentoso jogador do Barcelona, que se considera o mais merecedor do prêmio individual e já declarou isso em várias ocasiões.

O jovem ponta espanhol deixou de ser apenas um talento em ascensão e se tornou um concorrente direto que possui duas armas letais: os números e os títulos.

Yamal conduziu o Barcelona à conquista dos títulos do Campeonato Espanhol e da Supercopa da Espanha, e foi um dos principais arquitetos da conquista da Copa do Mundo pela seleção da Espanha, onde desempenhou um papel central que não pode ser ignorado.

E a lista não para em Yamal, pois a disputa reúne nomes de peso, como Rodri Hernández, Ousmane Dembélé, campeão da Liga dos Campeões com o Paris Saint-Germain, o georgiano Khvicha Kvaratskhelia e o inglês Harry Kane, que encerrou a temporada como artilheiro do continente europeu.









3 obstáculos internos ameaçam o sonho de Mbappé

Como esse acirrado embate é visto na França? Quem responde a essa pergunta é o famoso jornalista francês da rede RMC Sport, Arthur Perrot, que afirmou que a disputa deste ano está mais aberta do que nunca.

Perrot disse em declarações exclusivas: "Há vários jogadores de destaque disputando o prêmio, e Mbappé está entre eles, sem dúvida. Ele fez história neste verão e se tornou o maior artilheiro da história da Copa do Mundo, e teve um desempenho excepcional com o Real Madrid, mas esbarra em três obstáculos principais que podem privá-lo do sonho".

O primeiro obstáculo: a maldição dos títulos ausentes

A ausência de títulos coletivos é o critério mais decisivo na votação da Bola de Ouro. A comissão julgadora e os jornalistas não premiam apenas o artilheiro, mas premiam o campeão que conduz sua equipe aos pódios de conquista, algo que Mbappé não fez nesta temporada.

O segundo obstáculo: a falta de regularidade

Apesar de seus números impressionantes, cobra-se de Mbappé a falta de constância em seu nível ao longo da temporada em comparação com concorrentes como Yamal e Dembélé, que mantiveram um ritmo crescente e decisivo nos grandes e determinantes jogos.

O terceiro obstáculo: um embate interno francês

Esse é o obstáculo mais complexo; pois a disputa deixou de ser apenas externa e passou a ser francesa-francesa por excelência, com a entrada em força de seu compatriota e ex-amigo Ousmane Dembélé na corrida, após sua temporada histórica com o Paris Saint-Germain.

Declarações acendem a discórdia no vestiário da França

Reportagens da imprensa francesa revelaram bastidores instigantes que ocorrem a portas fechadas na França e que podem afetar as chances de Mbappé na disputa da Bola de Ouro.

Na França, a imprensa faz muitas referências às conversas que ocorreram entre Mbappé e Dembélé; Mbappé declarou publicamente que é o candidato mais forte e que merece a Bola de Ouro, e Dembélé respondeu que ele também trabalhou duro por ela e que merece reconhecimento, apesar de não ter sido apontado com força como candidato no início.

Essa troca de declarações criou um clima de confusão e de tensão evidente entre os jogadores, um clima que ainda não foi completamente resolvido e cujos efeitos se estenderam para dentro do vestiário da seleção francesa.

Em resumo, Mbappé possui todas as qualificações individuais para vencer o prêmio, mas a questão já não depende apenas dele. A Bola de Ouro deste ano não será decidida apenas pelos gols, mas pelos títulos, pela estabilidade e pelas relações dentro e fora de campo.







