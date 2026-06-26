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FBL-WC-2026-MATCH61-NOR-FRAAFP

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Mbappé lidera o ataque da França contra a Noruega... e Haaland entra como reserva

França
Copa do Mundo
Noruega x França
Noruega
E. Haaland
França
Noruega
EUA

Os “Galo” com todo o seu arsenal na batalha decisiva pela liderança

Ao som dos tambores da terceira e decisiva rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026, a seleção da França enfrenta a Noruega em um confronto decisivo, com a liderança do grupo em jogo.

Dédi Deschamps, técnico da França — que não estará presente na partida devido ao falecimento de sua mãe —, deu os últimos retoques na escalação dos “Galo” para enfrentar a força avassaladora de Erling Haaland, atacante da Noruega.

Enquanto isso, a Noruega revela suas armas na batalha pela classificação para as oitavas de final, e as escalações oficiais das duas seleções definem os contornos do confronto mais aguardado do grupo.

Ståle Solbakken, técnico da seleção da Noruega, surpreendeu a todos ao não escalar Erling Haaland, atacante do Manchester City, no time titular. 

A escalação da seleção da França, segundo o site da “FIFA”, ficou da seguinte forma:

Copa do Mundo
Noruega crest
Noruega
NOR
França crest
França
FRA

Goleiro: Mike Maignan.

Defesa: Dayot Upamecano – Jules Koundé – Theo Hernández – Maxence Lacroix.

Meio-campo: Mano Koné – Aurélien Tchouaméni – Désiré Dou.

Ataque: Ousmane Dembélé – Kylian Mbappé – Michael Olise.

Já a escalação da seleção da Noruega foi a seguinte:

Goleiro: Egil Selvik.

Defesa: Leo Ostigard – Fredrik André Bjørkan – Henrik Valsner.

Meio-campo: Patrick Berg – Fredrik Orsens – Christian Thorsvedt – Thilo Åsgard.

Ataque: Andreas Schildrup – Jørgen Strand Larsen – Oscar Bob.

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