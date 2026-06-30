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Mbappé iguala a dupla da França... e Deschamps se eleva ao status de lenda do Brasil

K. Mbappe
D. Deschamps
França x Suécia
França
Suécia
Copa do Mundo
França
Suécia
EUA

O craque do Real Madrid continua batendo recordes na Copa do Mundo

Kylian Mbappé, capitão da seleção francesa, igualou um recorde notável de Olivier Giroud e Raphaël Varane, ex-astros dos Bleus, ao disputar a partida contra a Suécia nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026.

De acordo com o que divulgou a rede francesa “Stats Foot”, Mbappé disputou sua 18ª partida em Copas do Mundo, tornando-se o terceiro jogador francês com mais participações na competição, empatado com Giroud e Varane.

Mbappé participou das edições de 2018 e 2022, antes de continuar sua participação na edição atual do torneio.

O astro do Real Madrid pode quebrar o recorde do goleiro Hugo Lloris, que tem 20 partidas, sabendo-se que Antoine Griezmann ocupa o segundo lugar, com 19 partidas.

Por outro lado, Deschamps comandou a seleção francesa em sua 23ª partida na Copa do Mundo, tornando-se o segundo técnico com mais partidas disputadas no torneio, empatado com o lendário técnico brasileiro Carlos Alberto Pereira.

O alemão Helmut Schön lidera a lista com 25 partidas, o que significa que Deschamps pode superar esse número na edição atual, caso a seleção francesa continue sua trajetória.

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