Mbappé gera “grande polêmica” com sua atitude em relação a Tuchel

Kylian Mbappé, atacante da seleção francesa, gerou grande polêmica após ser flagrado rindo e brincando com Thomas Tuchel, técnico da Inglaterra, durante o intervalo do primeiro tempo da partida pelo terceiro e quarto lugares da Copa do Mundo, apesar de a França ter sofrido quatro gols sem resposta nos primeiros 45 minutos.

As câmeras mostraram Mbappé trocando risadas com Tuchel, seu ex-técnico no Paris Saint-Germain, em uma cena que causou indignação entre a torcida francesa, especialmente porque o astro francês parecia não se importar com a derrota esmagadora sofrida pela seleção de seu país.

Contraste gritante com suas declarações

Essa atitude contrasta fortemente com as declarações de Mbappé antes da partida, quando ele disse que os jogadores “não deram a Deschamps o final perfeito”, em referência ao desejo de homenagear seu técnico, cujo mandato estava chegando ao fim, conquistando a medalha de bronze.

No entanto, o desempenho e o comportamento de Mbappé foram exatamente o oposto do que ele havia dito, já que ele pareceu indiferente à derrota humilhante sofrida pelos “Galo” no primeiro tempo, o que gerou uma onda de críticas nas redes sociais.

Tuchel havia treinado Mbappé no Paris Saint-Germain, o que explica a relação amigável entre os dois, mas o momento em que essa brincadeira ocorreu levantou dúvidas sobre o grau de comprometimento do astro francês com a seleção de seu país e com seu técnico, que está de saída.

Disputa pela liderança na artilharia

Vale lembrar que Mbappé disputa com Lionel Messi, astro da seleção argentina, o título de maior artilheiro da história da Copa do Mundo de 2026, já que ambos estão empatados com 8 gols. Messi disputará amanhã, domingo, a final do torneio contra a Espanha, o que lhe dá a chance de assumir sozinho a liderança.