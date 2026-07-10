Mbappé é o culpado!… Bellingham aproveita a Copa do Mundo para pressionar Mourinho

O astro inglês Jude Bellingham, jogador do Real Madrid, enviou uma mensagem clara ao seu técnico português, José Mourinho, sobre a melhor posição na qual ele pode atingir seu máximo potencial, afirmando sua preferência por jogar atrás dos atacantes — posição na qual ele recuperou seu brilho com a seleção da Inglaterra na Copa do Mundo de 2026.

Em declarações à imprensa, Bellingham disse: “Marcar gols é uma sensação extremamente gratificante, e sei que serei criticado por marcar gols fáceis, mas a verdade é que adoro isso”, em uma clara referência ao seu desejo de continuar nessa função ofensiva que lhe permite chegar com frequência à área de penalidade.

O jogador de 22 anos acrescentou, explicando sua filosofia de finalização: “Os jogadores marcam gols por sorte? Alguns jogadores correm cinco vezes dentro da área e não marcam nenhum gol. Eu corro trinta vezes e talvez marque um gol, mas continuo tentando; e quando algo acontece repetidamente, não é mera coincidência.”

Atualmente, Bellingham está apresentando sua melhor versão com a seleção dos Três Leões na Copa do Mundo, onde marcou quatro gols e deu uma assistência, tornando-se o segundo maior artilheiro da equipe, atrás apenas de Harry Kane, autor de seis gols, o que contribuiu para a classificação da Inglaterra para as quartas de final.

Essa atuação brilhante traz à memória sua primeira temporada excepcional no Real Madrid, quando jogou atrás de Vinícius e Rodrygo, marcou 23 gols e deu 12 assistências, tornando-se um dos principais pilares da equipe que conquistou a Liga dos Campeões, a La Liga e a Supercopa da Espanha.

No entanto, com a chegada de Kylian Mbappé e a decisão da comissão técnica de jogar com três atacantes na maioria das partidas, o desempenho de Bellingham caiu significativamente após ele passar a atuar em uma posição mais recuada no meio-campo, o que foi agravado por uma lesão no ombro da qual ele já se recuperou totalmente.

O jogador inglês, cujos pontos fortes foram reconhecidos pelo técnico alemão Thomas Tuchel e aproveitados na seleção, busca convencer Mourinho de que a atuação de Mbappé em uma posição mais avançada lhe permitirá retornar à sua função preferida, atrás dos atacantes, o que beneficiará toda a equipe e lhe devolverá a alegria e a eficácia no ataque que a torcida do Real Madrid tanto sentiu falta.