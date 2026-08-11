José Mourinho, treinador do Real Madrid, divulgou a lista de convocados de sua equipe para o duelo contra o Deportivo La Coruña, nesta quarta-feira, dentro do período de preparação para a nova temporada.

As escolhas de Mourinho registraram as ausências de: Thibaut Courtois, Éder Militão, Raúl Asencio, Ferland Mendy, Ibrahima Konaté, Marc Cucurella, Aurélien Tchouaméni, Thiago Pitarch, Jude Bellingham, Rodrygo Goes, Yann Diomandé e Kylian Mbappé.

A lista de convocados do Real Madrid para a partida contra o Deportivo La Coruña ficou assim:

Goleiros: Lunin e Sergio Mestre.

Defesa: Huijsen, Trent, Carreras, Rüdiger, Dumfries, Juan Martínez, Mario Rivas e Lamine.

Meio-campistas: Camavinga, Valverde, Arda Güler, Bernardo Silva, Cestero, Lacosta e Alexis Ceriá.

Ataque: Vinícius Júnior, Endrick, Espi, Brahim Díaz e Yáñez.