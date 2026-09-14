A relação entre Kylian Mbappé e Ousmane Dembélé começou a provocar um clima de tensão dentro do vestiário da seleção francesa, em meio a informações que apontam para desavenças crescentes entre alguns jogadores dos Bleus, de acordo com o que noticiou o site "Foot Mercato".

Segundo informações publicadas pela rede "RMC", Dembélé e as pessoas próximas a ele demonstraram profundo descontentamento com algumas das declarações recentes feitas por Mbappé, capitão da seleção francesa, a ponto de considerarem o que ele disse como uma espécie de "traição".

E o descontentamento não parece ter se limitado apenas a Dembélé e seu entorno, já que as informações indicam que as declarações de Mbappé foram mal interpretadas por parte de alguns jogadores da seleção francesa, o que levou a um clima de tensão dentro do grupo.

De acordo com as informações que circulam, o atacante do Real Madrid provocou o "descontentamento de muitos de seus companheiros", depois que suas declarações geraram reações que não eram esperadas dentro da seleção, algo que começou a se refletir no ambiente entre os jogadores.

Esses acontecimentos surgem em um momento em que a seleção francesa era vista como uma das equipes com mais estrelas e elementos capazes de manter a coesão do grupo, mas a recente desavença entre Mbappé e Dembélé pode ameaçar essa estabilidade.

Vocês podem discutir os temas e as notícias de forma mais aprofundada nos fóruns da "Kooora"

Divisão dentro do vestiário

Crescem os temores quanto ao impacto dessa crise no equilíbrio da seleção francesa, depois que as informações falaram sobre a existência de "duas facções dentro da equipe", em clara referência a uma possível divisão entre os jogadores por conta da crise recente.

A relação entre Mbappé e Dembélé é vista como uma das relações importantes dentro da seleção francesa e, por isso, o fato de a desavença entre eles chegar a esse ponto pode impor novos desafios à comissão técnica, especialmente se a tensão continuar durante a próxima data Fifa.

Segundo as informações, Mbappé se surpreendeu com a reação pública de Dembélé após a partida contra o Brest, especialmente depois que a crise se transformou em assunto nos meios que cercam a seleção francesa.

Ainda assim, o capitão da seleção francesa não parece querer aumentar a desavença por meio da imprensa ou entrar em uma guerra de declarações com seu companheiro, já que as informações indicam que ele prefere lidar com a crise longe dos holofotes e trabalhar para resolvê-la de forma amigável.

O futuro da relação entre Mbappé e Dembélé permanece sob expectativa, especialmente porque a continuidade da tensão entre dois dos principais astros da seleção francesa pode se impor com força ao ambiente da equipe e afetar a harmonia necessária dentro do vestiário.

Zidane diante de um novo teste

Caso as tentativas de conter a crise não tenham sucesso no próximo período, Zinédine Zidane poderá se ver diante de uma missão delicada, que consiste em discutir essa questão durante a próxima reunião da seleção francesa.

A intervenção de Zidane pode se tornar necessária se o clima de divisão persistir ou se o círculo da desavença se ampliar para incluir outros jogadores, especialmente porque manter a unidade do vestiário será algo decisivo antes dos próximos compromissos da seleção francesa.

E, enquanto Mbappé prefere, segundo as informações, encerrar o assunto longe da imprensa, a postura de Dembélé e as reações dos demais jogadores podem determinar se a crise terminará rapidamente ou se transformará em um problema maior, capaz de ameaçar a estabilidade da seleção francesa.