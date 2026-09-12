O francês Kylian Mbappé, astro do Real Madrid, respondeu às acusações de egoísmo, tanto durante sua passagem pelo Paris Saint-Germain quanto após sua transferência para as fileiras do clube merengue.

Mbappé foi questionado, em entrevista ao jornal francês "L'Équipe", sobre se o grande goleador tende sempre a ser individualista, e respondeu: "Todos os jogadores são egoístas, do goleiro ao centroavante. Não é falta de respeito dizer que, às vezes, não nos importamos muito com certas posições. O centroavante sempre está sob os holofotes, e ele precisa se apropriar dos holofotes, às vezes com mérito e às vezes sem mérito".

E acrescentou: "Marquei gols em partidas nas quais outros jogadores foram melhores do que eu, mas, no futebol, marcar é a parte mais difícil e mais valiosa, e por isso é natural colher a glória às vezes e enfrentar o oposto em outras".

Sobre se seu amor pelo futebol havia mudado, comentou o atacante francês: "Não, sei como separar o jogo do negócio. O amor pelo jogo nunca vai desaparecer, eu me apaixonei por este jogo. E quando me aposentar do futebol, continuarei assistindo às partidas e indo ao estádio, mas talvez eu não tenha mais relação com o mundo do futebol depois disso. Com a experiência, você aprende a separar as coisas e a não generalizar, pois generalizar é um erro. O jogo é o que move um número enorme de pessoas, e nunca devemos perder isso, pois essa é a essência do nosso trabalho".

Sobre a diferença de "ego" entre o Paris Saint-Germain e o Real Madrid, disse Mbappé: "Todos os vestiários abrigam esse tipo de pessoa, até aqueles que não têm astros. No meu último ano em Paris, tirando eu, não havia nenhum astro; Ousmane Dembélé só se tornou realmente um astro depois disso. As pessoas sempre associam o ego aos astros e, no entanto, vi jogadores a quem ninguém pede foto ou autógrafo e que têm um ego enorme. Muitas pessoas têm ego, e não apenas os jogadores, mas também pessoas que não vemos, que trabalham nos escritórios".



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