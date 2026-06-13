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Mbappé dá sua opinião sincera sobre a nova contratação do Real Madrid... e destaca Pogba

França x Senegal
França
Senegal
Copa do Mundo
França x Iraque
Iraque
Noruega x França
Noruega
K. Mbappe
O. Dembele
N. Kante
M. Kone
P. Pogba
I. Konate
França
Senegal
EUA
Iraque
Noruega

"Este astro vai se aposentar aos 64 anos!"

Kylian Mbappé, estrela do Real Madrid, deu sua opinião sobre uma das novas contratações do clube, durante sua estadia com a seleção francesa nos Estados Unidos para disputar a Copa do Mundo de 2026.

A seleção francesa estreia na competição no Grupo 9 contra o Senegal na próxima terça-feira; o grupo também conta com Iraque e Noruega.

Várias reportagens francesas e espanholas, entre elas a “Agence France-Presse”, confirmaram que o Real Madrid contratou o zagueiro francês Ibrahima Konaté, do Liverpool, “de graça” até 2030, após o término de seu contrato com os Reds no final da última temporada.

Mbappé falou ao jornal L’Équipe sobre vários astros da França e disse sobre Konaté: “É um zagueiro extremamente agressivo, no sentido mais literal da palavra. Não comete erros, é forte na marcação e quer que o adversário sinta que terá uma noite difícil”.

E continuou: “Gostaria de ter zagueiros como ele no meu time, pois eles têm determinação e flexibilidade tática, são capazes de pressionar os adversários, além de resistirem em confrontos individuais, vencerem os duelos e manterem a disciplina tática”.

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Mbappé elogiou o meio-campista N’Golo Kanté, dizendo: “Ele não tem medo de se aposentar, mesmo que chegue aos 64 anos”.

Mbappé recusou comparar o meio-campista da seleção francesa Manoel Koné (Roma) com Paul Pogba, dizendo: “Não devemos compará-lo a Pogba, porque isso significaria que teríamos que esperar que ele fizesse o que Pogba fez, e ele não fará. Porque só existe um Paul Pogba, e só haverá um. Exatamente como espero que só exista um Mano Kone.”

Mbappé também elogiou Ousmane Dembélé e Michael Olise, seus companheiros no ataque da seleção francesa, e disse sobre Dembélé: “Ele está no auge de sua carreira, maduro e decisivo. Acho que ele é capaz de ter um desempenho excepcional neste torneio. Seria bom se nossa relação amadurecesse um pouco, porque ela é como sempre (risos). Nos conhecemos há muito tempo, desde que tínhamos 13 anos. Trocamos mensagens diariamente. Temos vários grupos no WhatsApp e compartilhamos os mesmos interesses. Passamos por tudo juntos. E queremos ganhar a Copa do Mundo pela segunda vez juntos.”

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