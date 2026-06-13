Kylian Mbappé, estrela do Real Madrid, deu sua opinião sobre uma das novas contratações do clube, durante sua estadia com a seleção francesa nos Estados Unidos para disputar a Copa do Mundo de 2026.

A seleção francesa estreia na competição no Grupo 9 contra o Senegal na próxima terça-feira; o grupo também conta com Iraque e Noruega.

Várias reportagens francesas e espanholas, entre elas a “Agence France-Presse”, confirmaram que o Real Madrid contratou o zagueiro francês Ibrahima Konaté, do Liverpool, “de graça” até 2030, após o término de seu contrato com os Reds no final da última temporada.

Mbappé falou ao jornal L’Équipe sobre vários astros da França e disse sobre Konaté: “É um zagueiro extremamente agressivo, no sentido mais literal da palavra. Não comete erros, é forte na marcação e quer que o adversário sinta que terá uma noite difícil”.

E continuou: “Gostaria de ter zagueiros como ele no meu time, pois eles têm determinação e flexibilidade tática, são capazes de pressionar os adversários, além de resistirem em confrontos individuais, vencerem os duelos e manterem a disciplina tática”.

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Mbappé elogiou o meio-campista N’Golo Kanté, dizendo: “Ele não tem medo de se aposentar, mesmo que chegue aos 64 anos”.

Mbappé recusou comparar o meio-campista da seleção francesa Manoel Koné (Roma) com Paul Pogba, dizendo: “Não devemos compará-lo a Pogba, porque isso significaria que teríamos que esperar que ele fizesse o que Pogba fez, e ele não fará. Porque só existe um Paul Pogba, e só haverá um. Exatamente como espero que só exista um Mano Kone.”

Mbappé também elogiou Ousmane Dembélé e Michael Olise, seus companheiros no ataque da seleção francesa, e disse sobre Dembélé: “Ele está no auge de sua carreira, maduro e decisivo. Acho que ele é capaz de ter um desempenho excepcional neste torneio. Seria bom se nossa relação amadurecesse um pouco, porque ela é como sempre (risos). Nos conhecemos há muito tempo, desde que tínhamos 13 anos. Trocamos mensagens diariamente. Temos vários grupos no WhatsApp e compartilhamos os mesmos interesses. Passamos por tudo juntos. E queremos ganhar a Copa do Mundo pela segunda vez juntos.”