Em seu primeiro mês como candidato fora de série a comandar o ataque do Real Madrid, Kylian Mbappé decidiu a disputa cedo e conquistou o prêmio "Mahou Five Star" de melhor jogador da equipe no mês de agosto, enviando uma clara mensagem de ameaça a todos os rivais do clube merengue: esta é a minha temporada.

A consagração do craque francês veio merecida por todos os critérios, depois de ter sido o grande diferencial no início da equipe, tendo atuado como titular em todas as três partidas do Campeonato Espanhol e marcado 4 gols que levaram o Real Madrid a somar o aproveitamento máximo e assumir a ponta cedo.

Após receber o prêmio na cidade esportiva de Valdebebas, Mbappé apareceu diante da câmera oficial do clube com muita confiança e um tom que não escondia a ambição, afirmando que o que aconteceu em agosto é apenas o começo.

Mbappé disse, em declarações reproduzidas pela imprensa espanhola: "Começamos a temporada de forma acertada, e espero que continuemos nesse ritmo no sábado. Acredito que há muitos sucessos que podem ser alcançados nesta temporada".

O craque francês acrescentou, falando sobre suas motivações pessoais: "Anseio por ajudar a equipe e provar nossa capacidade de conquistar grandes feitos neste ano. Estou sempre feliz por jogar aqui, sei que é uma grande honra vestir esta camisa".

Mbappé não perdeu a oportunidade de falar sobre o clima dentro do vestiário, especialmente após a janela de transferências de verão que testemunhou a chegada de novos nomes para reforçar o elenco de José Mourinho.

O capitão da seleção da França explicou: "É sempre bom ver rostos novos. Eles estão entusiasmados por servir ao escudo do clube, o Real Madrid. Fizemos questão de que todos se adaptassem da forma mais suave possível para que todos pudéssemos caminhar na mesma direção".

E parece que a harmonia sobre a qual Mbappé fala começou a dar frutos rapidamente dentro de campo, com o francês conduzindo o ataque do Real Madrid rumo a uma temporada na qual todos apostam para ser a temporada dos grandes títulos.

Vocês podem discutir os temas e as notícias de forma mais aprofundada nos fóruns do "Kooora"

