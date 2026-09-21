O francês Kylian Mbappé, astro do Real Madrid, falou sobre a derrota no dérbi diante do Atlético de Madrid e sobre a polêmica arbitragem que marcou a partida.

Mbappé afirmou em entrevista ao jornal AS, durante o processo de assinatura do acordo com sua nova marca esportiva, a empresa suíça On: "A derrota no dérbi é um passo para trás. Foi muito difícil".

E frisou: "Queríamos vencer e sabíamos que tipo de partida nos esperava. Mas a equipe deu tudo o que tinha, e vamos continuar seguindo em frente, porque a temporada ainda é longa e precisamos continuar no caminho certo".

Mbappé expressou sua opinião sobre a grande polêmica de arbitragem e sobre se o Real Madrid não teve a oportunidade de disputar o dérbi em condições de igualdade.

O francês explicou: "Acho que nunca fui um jogador que fala muito sobre a arbitragem. E não vou começar agora. Penso em algumas coisas, mas as guardo para mim. Nunca fui um jogador que age dessa maneira, e não vou começar agora. O árbitro é humano, comete erros, e houve erros, mas não quero entrar nesse assunto".

Mbappé considera que chegou a hora de olhar para frente e trabalhar para mudar a situação, ao dizer: "Temos que trabalhar e apresentar mais. Os outros podem falar, mas somos nós que temos que apresentar mais e trabalhar pelo retorno do entusiasmo e dos títulos ao Real Madrid".

Mbappé também falou sobre a nova etapa que começa na França com Zinédine Zidane, e disse: "É uma nova etapa com um novo treinador. Temos a Liga das Nações pela frente, e quatro partidas em que veremos como vão as coisas, e será algo novo para todos, porque todos nós estávamos acostumados apenas a Deschamps. Será uma mudança para nós, mas acredito que tudo vai correr bem".

Zidane foi, na verdade, quem levou Mbappé a Valdebebas quando ele era criança para estudar a possibilidade de sua entrada na academia do Real Madrid, e sobre isso ele disse: "Sim, foi há anos. Ele foi o primeiro a me levar ao Real Madrid, ao centro de treinamento, e eu tinha na época treze ou catorze anos, foi há muito tempo".

E continuou: "Agora Zidane se tornou o treinador da seleção do meu país. É como um filme incrível, mas é realidade, e estamos diante de um novo projeto na França, e temos dois anos para nos prepararmos para a Euro, e é nisso que estamos trabalhando agora".

Por fim, falou sobre sua visão da disputa pela Bola de Ouro, uma semana antes do encerramento da votação, e disse: "Acho que já disse tudo sobre esse assunto. As pessoas não ficavam felizes quando eu falava muito sobre isso, mas essa é a realidade".

E concluiu: "Essa é a realidade. Estou tranquilo em relação a isso, tranquilo. Fiz tudo o que estava ao meu alcance, e acho que fiz um bom trabalho. E agora é preciso esperar".

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