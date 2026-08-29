O francês Kylian Mbappé, atacante do Real Madrid, enfrenta um prazo decisivo, com a data de 2 de novembro próximo fixada como limite máximo para quebrar o recorde histórico registrado em nome do português Cristiano Ronaldo.

Ronaldo havia marcado seu gol de número 100 com a camisa do Real Madrid em 2 de novembro de 2011, no estádio de Lyon, em sua terceira temporada com o clube merengue sob o comando do técnico José Mourinho.

O astro português alcançou essa marca em 105 partidas, um recorde de velocidade que ele divide até hoje com Erling Haaland, enquanto Mbappé tem agora a chance de quebrá-lo no que diz respeito ao período de tempo (e não ao número de partidas), já que lhe resta pouco mais de dois meses para chegar a esse topo.

De acordo com o jornal espanhol "Marca", Mbappé queimou as etapas de sua produção de gols em velocidade altíssima desde sua chegada à capital, marcando em sua primeira temporada 44 gols com a camisa do clube merengue, sendo 31 gols no campeonato, números que lhe renderam a Chuteira de Ouro.

O brilho individual do atacante francês não se refletiu no desempenho coletivo da equipe, já que o Real Madrid encerrou uma temporada decepcionante com a eliminação nas quartas de final da Liga dos Campeões da Europa e a derrota no campeonato e na final da Copa do Rei diante do Barcelona.

Ainda assim, esses números ganham maior relevância quando comparados aos 33 gols que Cristiano Ronaldo marcou em sua primeira temporada com o clube merengue em circunstâncias semelhantes.

O segundo capítulo de Mbappé com a equipe começou de forma conturbada; com a chegada do técnico Xabi Alonso ao banco de reservas, o atacante francês iniciou sua trajetória com o treinador espanhol sofrendo de uma inflamação aguda no estômago e nos intestinos que o tirou dos planos por várias semanas, causou perda de peso e atrasou sua preparação na Copa do Mundo de Clubes.

Apesar disso, quando Mbappé voltou às competições sérias, apresentou um desempenho arrasador, conseguindo marcar em oito rodadas consecutivas e igualar o recorde de Cristiano Ronaldo de maior número de gols em um único ano civil, com 59 gols.

O período da primavera registrou uma queda nos resultados, com a equipe passando por uma baixa de rendimento coincidindo com problemas no joelho que Mbappé enfrentou desde o mês de janeiro, o que levou a uma nova recaída da equipe sob o comando do técnico Arbeloa.

Apesar dessas circunstâncias, o atacante francês não deixou de fazer uma temporada excepcional diante do gol, com 42 gols nas quatro competições, ainda que sem conquistar nenhum título coletivo e sem manter a Chuteira de Ouro, apesar de ter vencido o prêmio Pichichi como artilheiro do campeonato pela segunda vez consecutiva.

Mbappé elevou seu total para 89 gols com o Real Madrid em 105 partidas, após marcar três gols "hat-trick" nas redes da Real Sociedad pela segunda rodada do campeonato.

Esses números impõem uma comparação inevitável, já que Cristiano Ronaldo chegou ao seu gol de número 100 exatamente no mesmo número de partidas (105 partidas).

Com base nisso, o atacante francês chega a essa etapa igualado no número de partidas, mas fica atrás por uma diferença de 11 gols em relação ao recorde que busca superar.

O calendário de jogos concede ao atacante francês uma margem de tempo adequada, ainda que não seja grande, já que Mbappé disputará nove partidas no campeonato e três rodadas na fase de grupos da Liga dos Campeões da Europa até o dia 2 de novembro, ou seja, 12 oportunidades para quebrar a barreira dos cem gols em um tempo recorde jamais alcançado por qualquer jogador na história do Real Madrid.

A missão de marcar 11 gols em 12 partidas é considerada um desafio grande e extremamente exigente, mas não é impossível para um atacante que possui o histórico de gols de Mbappé.

A magnitude desse desafio fica ainda mais evidente ao olhar para trás, pois Mbappé quebrou a barreira dos 50 gols há apenas um ano, mais precisamente em 16 de setembro de 2025, quando marcou dois gols nas redes do Olympique de Marselha na Liga dos Campeões da Europa.

Sua aproximação de alcançar seu gol de número 100 em apenas 12 meses reflete o quão feroz é sua produção de gols, e o dia 2 de novembro permanece como a esperada linha de chegada, à espera de saber se o atacante francês conseguirá cruzá-la registrando um novo recorde em seu nome.



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