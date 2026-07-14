Mbappé admite: Não colocamos em prática o plano de Deschamps... e não conseguimos causar problemas à Espanha

Kylian Mbappé, capitão da seleção francesa, comentou sobre o fracasso dos Bleus em chegar à final da Copa do Mundo, após a derrota para a Espanha por 2 a 0.

“Não executamos o plano que traçamos para a partida, nem do ponto de vista tático ou técnico, nem mesmo no que diz respeito ao nosso desempenho geral”, disse Mbappé em declarações publicadas pelo jornal “As”.

Ele acrescentou: “Quando você não faz o que deve fazer em uma semifinal da Copa do Mundo, você não vence”.

E continuou: “A Espanha se manteve fiel ao seu estilo de jogo, o que sempre a caracteriza; é uma seleção que gosta de ter a posse de bola e ditar o ritmo da partida”.

Ele destacou: “Nossa ideia era pressioná-los em suas áreas para impedi-los de ditar o ritmo, mas não conseguimos. Cometemos muitos erros técnicos e não soubemos como atacá-los nos momentos em que precisávamos fazer isso”.

Mbappé destacou: “Deixamos que eles controlassem o ritmo da partida, e cabia a nós mudar o equilíbrio de forças, mas não conseguimos. Desde o início, com a nossa forma de pressionar, nos víamos em uma situação de três contra dois no meio-campo, e contra a Espanha isso se torna algo complicado”.

E enfatizou: “Fabian Ruiz e Rodri tiveram muito tempo para armar jogadas, e houve problemas de comunicação durante a pressão. Precisávamos jogar com duelos individuais e forçá-los a correr conosco, pois é uma equipe que não gosta de correr sem a bola. E mesmo quando recuperávamos a bola, a qualidade dos primeiros passes e dos primeiros toques não estava no nível exigido”.

E explicou: “Sinto uma grande decepção. Nosso sonho era chegar à final e dar ao nosso país a chance de sonhar e fazer história. Agora precisamos lidar com isso de cabeça erguida”.

E concluiu: “Há uma decepção enorme que não consigo descrever com palavras. Precisaremos nos recuperar, descansar um pouco durante as férias e, depois, seguir em frente. O futebol não espera por ninguém, e haverá outros desafios pela frente, seja nos clubes ou na seleção”.