Mazraoui ou Dalot? Ferdinand: eis o que eu faria se estivesse no lugar de Carrick

Rio Ferdinand, lenda do Manchester United, acendeu cedo a polémica sobre a identidade do lateral-direito titular do Manchester United antes do arranque da nova temporada, depois de ter definido a sua posição sobre a concorrência entre Nasser Mazraoui e Diogo Dalot.

Ferdinand considera que Mazraoui merece ser titular na equipa no início da temporada 2026-2027 da Premier League.

O site marroquino Hesport citou o podcast "Rio Ferdinand Presents": "Se eu estivesse no lugar de Michael Carrick, escolheria Nasser Mazraoui para começar a temporada em detrimento de Diogo Dalot. É simples assim."

Explicou que Mazraoui regressou do Mundial na sua melhor forma, acrescentando: "Voltou com muita confiança e um ritmo elevado. Por vezes, as grandes competições dão aos jogadores um impulso técnico e moral, e o treinador inteligente sabe como aproveitar isso."

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O antigo craque inglês elogiou as qualidades do lateral marroquino, sublinhando que a serenidade sob pressão é o que mais o distingue, a par da sua capacidade de jogar em espaços curtos e de lidar com confiança com a bola, além da sua boa compreensão dos momentos em que deve avançar em profundidade ou manter o seu posicionamento na faixa direita.

Acrescentou que estas características terão grande importância caso Michael Carrick pretenda impor um estilo assente no controlo e na posse de bola no Manchester United.

Por outro lado, Ferdinand frisou que Diogo Dalot apresentou bons níveis e foi um elemento fiável nas fileiras da equipa nas últimas temporadas, mas garantiu que a concorrência deve permanecer em aberto, afirmando: "O futebol depende da prontidão e do nível atual, e nenhum jogador deve ter garantido o seu lugar no onze titular."

Concluiu as suas declarações reafirmando que Mazraoui conquistou o direito de começar a temporada no onze titular, referindo que, se conseguir transportar o nível que apresentou no Mundial para as competições da Premier League, poderá tornar-se num dos jogadores mais importantes do Manchester United durante a nova temporada.

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