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Mazraoui entra na zona de risco: grande plano de mudanças no Manchester United

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Temporada decisiva: revolução iminente na defesa do Manchester United

O Manchester United começou a preparar a reformulação de seu setor defensivo, com o clube caminhando para promover grandes mudanças no verão de 2027, após avaliar uma série de zagueiros ao longo da temporada atual.

De acordo com o que foi divulgado pelo site Caught Offside, citando o jornal The Sun, o clube pretende contratar até três novos zagueiros, diante das interrogações que pairam sobre o futuro de vários integrantes da defesa.

Luke Shaw, Harry Maguire, Lisandro Martínez e Matthijs de Ligt enfrentam um teste importante para provar que têm condições de continuar, enquanto o contrato de Shaw se encerra ao fim da temporada.

Segundo a mesma fonte, Leny Yoro e Ayden Heaven não parecem ameaçados de deixar o clube, por serem elementos com os quais o Manchester United conta para o futuro.

O processo de avaliação pode se estender às posições de lateral, com Diogo Dalot e Noussair Mazraoui passando por análise durante a temporada, enquanto o Manchester United pode retomar o interesse no lateral-esquerdo do Newcastle, Lewis Hall, depois de não ter conseguido contratá-lo durante a janela de transferências de verão, que fechou as portas ontem.

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O plano previsto reflete a importância da temporada 2026-2027 para os zagueiros do Manchester United, já que a prontidão e a continuidade serão fatores decisivos, ao lado do nível técnico, antes de as decisões serem tomadas no próximo verão.

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