Mazadona: como o craque da Argélia colocou seu nome na lista da Bola de Ouro?

Ibrahim Maza, meia-atacante de 20 anos do Bayer Leverkusen, da Alemanha, é conhecido na Argélia pelo apelido de "Mazadona", em referência à lenda do futebol argentino, Diego Maradona. Recentemente, ele recebeu sua primeira indicação ao prêmio Bola de Ouro, na categoria de talento jovem do ano.

Maza figurou entre os 10 indicados ao prêmio concedido pela revista francesa "France Football", ao lado da nova estrela do Manchester City, o internacional marroquino Ayoub Bouaddi.

Segundo reportagem do site oficial da Bola de Ouro, Maza nasceu em Berlim no dia 24 de novembro de 2005, filho de pai argelino que trabalha como médico e mãe vietnamita que trabalha como diretora de creche, após seus pais se conhecerem durante os estudos na cidade de Colônia.

Maza começou sua trajetória na academia do Reinickendorfer Füchse, antes de se transferir, em 2018, aos 12 anos, para o Hertha Berlim, onde ingressou em uma escola para jovens atletas.

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Maza treinava das oito às dez da manhã, depois voltava aos treinos das cinco e meia até as oito da noite, enquanto seu pai acrescentava outros treinos após as partidas em que ele apresentava um desempenho fraco.

A estrela argelina disse sobre aquele período: "Das oito da manhã às oito da noite não há tempo para brincadeiras, e ao final do dia você está exausto". Ele considera que essa rotina o ajudou a adquirir tranquilidade e disciplina.

Maza passou 7 temporadas no Hertha Berlim, antes de estrear pelo time principal em nível profissional em 2023, aos 17 anos, e marcou 9 gols em 51 partidas.

A ascensão ao nível mundial

Maza transferiu-se para o Bayer Leverkusen em 2025, e marcou, até setembro de 2026, 5 gols em 45 partidas. Um de seus momentos mais marcantes foi a assistência para o gol de Patrik Schick, durante a vitória por 2 a 0 sobre o Manchester City, no Etihad Stadium, pela Liga dos Campeões da Europa.

O Leverkusen recusou uma proposta do Atlético de Madri para contratar Maza, no âmbito da última janela de transferências de verão, enquanto seu técnico Kasper Hjulmand elogiou seu potencial, dizendo: "Um jogador excepcional e um futuro brilhante. Uma pessoa excepcional a quem se pede muito e responde: obrigado, e depois trabalha todos os dias e aprende rápido".

O diretor esportivo do Leverkusen, Simon Rolfes, também elogiou o desejo constante de Maza de evoluir e melhorar.

Apesar de ter nascido e crescido na Alemanha ao lado de seus dois irmãos, Maza manteve o vínculo com as raízes de seus pais, passando o verão nos arredores da Argélia e o inverno no Vietnã. Ele fala principalmente o alemão, enquanto fala vietnamita com a mãe e árabe com o pai.

Mudança de nacionalidade esportiva

Maza representou as seleções da Alemanha nas categorias de base entre 2022 e 2024, antes de mudar sua nacionalidade esportiva no final de 2024 para representar a Argélia.

Ele disputou 21 partidas pela seleção da Argélia, nas quais marcou dois gols, ambos na Copa Africana de Nações de 2025.

O sonho de infância de Maza era jogar ao lado de seu compatriota Riyad Mahrez, ex-estrela do Manchester City. Ele disse sobre isso: "Eu o assistia na televisão e sonhava em jogar com ele", sonho que de fato se realizou.

Maza também participou da Copa do Mundo de 2026, jogou 4 partidas, e disse sobre sua experiência: "Só de participar já é uma experiência inesquecível".

Após sua indicação ao prêmio de talento da temporada, Maza tenta manter o equilíbrio conforme o que aprendeu com seus pais, declarando a respeito: "Às vezes os holofotes são úteis e motivadores, mas eu lido com isso com os pés no chão".

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