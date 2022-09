Maximo Perrone: o jovem argentino admirado por equipes da Premier League

O jogador foi fundamental para a classificação do Vélez para a semi da Libertadores, enquanto a equipe espera seu retorno após complicações pulmonares

"Há um garoto na base que é espetacular", disse o gerente do Vélez Sarsfield da época, Gabriel Heinze, ao discutir as potenciais estrelas do futuro, em 2020. "Não quero promovê-lo ainda porque ele ainda é muito jovem, mas foi uma decisão difícil de ser tomada".

O jogador do qual Heinze falava era Maximo Perrone, um meio-campista de 17 anos que tinha começado a causar impacto dentro das fileiras juvenis. Não seria por mais dois anos e com Heinze tendo partido, no entanto, que Perrone finalmente teria sua chance de impressionar na primeira divisão, e ele utilizou pouco tempo para causar impacto.

Agora com 19 anos, Perrone emergiu como um dos melhores jovens talentos do futebol argentino, com suas atuações, tanto no futebol interno, quanto no futebol continental, tendo atraído a atenção de vários olheiros europeus.

Foram feitas comparações com Frenkie de Jong e Federico Valverde, entre outros, pela forma como ele é capaz de proporcionar na área ofensiva do campo, apesar de jogar como um meia armador.

Mas como Perrone sempre teve muito talento, ele levou algum tempo para se tornar o potencial superastro que os fãs do Vélez estão desfrutando nesta temporada.

Perrone foi visto pela primeira vez pelos olheiros do Vélez quando tinha seis anos, mas ele não pôde ser inscrito na academia do clube por não ter uma equipe suficientemente jovem para que ele entrasse. Em vez disso, ele concordou em entrar quando tivesse idade suficiente, e continuou sua educação futebolística precoce em clubes locais na área de Villa Devoto, em Buenos Aires.

Quando ele se juntou ao Vélez, Perrone jogava como lateral ou atacante, antes de tentar se encaixar como um zagueiro central, e se estabelecer depois como um meio-campista ofensivo.

Perrone, no entanto, estava lutando para começar em sua nova posição, e foi necessária uma intervenção de seu treinador do sub-13, Cristian Gomez, para forçá-lo a tentar se desenvolver como parte de uma dupla de volantes, no coração do meio-campo. Perrone nunca mais olhou para trás.

Ele assinou seu primeiro contrato profissional em 2019, e o prorrogou ainda mais em 2021, com seu acordo atual - que termina em 2023 - contendo uma cláusula de liberação de 10 milhões de euros (aproximadamente R$ 52 milhões).

Perrone fez sua estreia não oficial pelo clube contra o River Plate em um amistoso de pré-temporada em fevereiro de 2022, e impressionou tanto que mal saiu titularidade desde então.

As primeiras comparações foram feitas com o ex-Real Madrid e o meio-campista argentino Fernando Redondo, enquanto outros acreditam que ele é o herdeiro, tanto em nível de clube quanto internacional, dz estrela ex-Vélez Fernando Gago, que se aposentou recentemente.

Alto, canhoto e capaz de combinar inteligência posicional e firmeza no combate com extremo conforto quando em posse de bola, Perrone é o meio-campista dos tempos modernos, enquanto em sua vida passada como atacante significa que ele também foi capaz de contribuir com alguns gols importantes ao longo da campanha.

A importância de Perrone se explica muito, por exemplo, pela surpresa classificação do Vélez para as semifinais da Copa Libertadores - uma jornada que foi desencadeada por uma intervenção do astro adolescente do clube.

Não tendo vencido nenhuma das quatro primeiras partidas da fase de grupos, Vélez estava encarando a eliminação no confronto com o Nacional por 2 a 2, mas Perrone apareceu na trave de trás aos 94 minutos para cabecear e marcar, encerrando uma exibição já impressionante com seu primeiro gol profissional.

Ele apoiou ainda com uma assistência contra o Estudiantes, na vitória que selou a progressão do Vélez para a fase eliminatória, antes de ser escolhido pelo modo como ele foi capaz de controlar ambas as pernas na vitória sobre o River Plate, nas oitavas de final.

Perrone foi mais uma vez fundamental nas quartas de final, dando uma assistência nos acréscimos para outro adolescente, Julian Fernandez, que marcou o gol da vitória na primeira etapa contra o Talleres, apenas para decepção de gol na véspera das semifinais.

Poucos dias antes do Vélez enfrentar o gigante brasileiro Flamengo, Perrone foi diagnosticado com um problema no pulmão, o que o deixou fora de ação por um mês, o que significa que ele só pôde assistir seus companheiros serem goleados por 6 a 1 no placar agregado das quartas de final.

Perrone deve voltar em breve, e o Vélez certamente precisa dele para evitar o rebaixamento, após uma temporada que os viu vencer apenas dois de seus 20 jogos do campeonato, até agora.

Deixar a elite do Campeonato Argentino certamente apressaria a inevitável saída de Perrone de seu clube. O Manchester City foi creditado com interesse no início do ano, enquanto o Wolves estava fortemente ligado ao adolescente durante a janela de transferências do verão europeu.

É esperado que o último prodígio argentino chegue à Europa em breve. Pode ter levado um par de anos desde as "espetaculares" reivindicações de Heinze, mas Perrone está definitivamente fazendo jus ao faturamento atualmente.