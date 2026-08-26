Poucas horas antes da final da Copa contra o VfB Stuttgart, que no fim das contas coroou o ano mais bem-sucedido do Bayern de Munique desde 2020, de repente só havia um assunto no recordista alemão. Em uma entrevista ao Spiegel no seu estilo habitual e forte em opiniões, Uli Hoeneß expressou suas "dúvidas" sobre o trabalho do diretor esportivo instalado no início de 2024. As chances de uma renovação do contrato de Max Eberl, que ainda vai até 2027, estariam em "60:40".

São aparições como essa que sublinham quanto poder o patrono do clube ainda tem no Bayern. E isso mesmo anos depois de sua "retirada" oficial do negócio operacional. A investida de Hoeneß, questionável do ponto de vista humano, visivelmente também não passou sem deixar marcas em Eberl. Ainda assim, depois da final vencida, ele recorreu de forma proativa ao humor ácido e então fez uma aparição autêntica e segura. "Minha casca engrossou", destacou, dando assim uma reação notável. Mais uma vez. Como já vinha fazendo nas semanas e meses anteriores. Até o momento de sua renovação contratual até 2029, na terça-feira.

Eberl passou por uma evolução claramente perceptível. Que ele conhece e entende o negócio, isso já havia ficado evidente em suas passagens por Gladbach e Leipzig. Na Säbener Straße, porém, os relógios funcionam de maneira diferente, como se sabe. Além do trabalho do dia a dia, faz parte também satisfazer o poderoso conselho de supervisão, representado por Hoeneß e pelo ex-chefe da diretoria Karl-Heinz Rummenigge. Mas, acima de tudo, Hoeneß precisa estar satisfeito.

Aquele que, há cerca de um ano, ainda havia classificado Eberl no "Doppelpass" como mole, egoísta e perdulário com o dinheiro arduamente conquistado. O jogo virou nesse meio-tempo, como o próprio Hoeneß já deixou transparecer no início da preparação em Tegernsee, chegando até a pedir desculpas pessoalmente a Eberl por suas declarações à margem da final da Copa e elevando as chances de uma continuidade da colaboração para "100 por cento" apenas dois meses depois.

O fato de isso agora realmente ter acontecido é algo que Eberl mereceu plenamente no passado recente. Ele não apenas resistiu à imensa pressão, exercida também por Hoeneß. O dirigente de 52 anos também montou - e isso, no fim das contas, é o mais importante em sua função - um elenco ao qual, com uma escolha perfeita de treinador, pode-se atribuir o sucesso máximo. Ainda mais porque a equipe, apesar de condições complicadas e diretrizes rígidas vindas de cima, foi reforçada de forma considerável tanto em profundidade quanto em qualidade com Nathaniel Brown e Ismael Saibari.

Sempre com críticas: como Max Eberl conquistou seu novo status no Bayern

Nas duas contratações, Eberl, bem de acordo com Hoeneß, agiu cedo para sacramentar os negócios e, ainda assim, preservou a sensibilidade em relação à política de preços. Como a Sport Bild noticiou recentemente, depois da final da Copa ele também teria buscado com mais intensidade a proximidade com o dirigente de 74 anos e com Rummenigge. As duas figuras importantes do clube teriam sentido falta anteriormente de um contato regular. O fato de isso ter ficado aquém do ideal havia ficado perceptível no passado, por exemplo, na forma de lidar com Thomas Müller. Eberl primeiro havia deixado mais ou menos nas mãos do veterano a decisão sobre uma permanência, antes de Hoeneß então afirmar publicamente o contrário. Ou quando Eberl anunciou uma renovação contratual em breve com Leroy Sané, para no fim ter de deixá-lo sair sem custos de transferência.

Naturalmente, toda a verdade também inclui o fato de que o caminho até a mudança no status de Eberl foi pedregoso. Como se sabe, Vincent Kompany não era a primeira, nem a segunda, nem sequer a terceira opção da cúpula do Bayern em torno de Eberl, que chegou até a querer convencer Thomas Tuchel a permanecer depois da separação decidida semanas antes.

Mas Eberl também foi quem sempre teve o belga no radar e, após a enxurrada de recusas, acabou prevalecendo. Pelo menos isso Hoeneß já lhe reconheceu no fim do ano passado. "O mérito por isso cabe a Max Eberl. Foi ele quem primeiro trouxe Vincent para a discussão aqui e depois também o conseguiu", disse Hoeneß, apenas para voltar a enfatizar em maio que Eberl, na verdade, antes queria trazer Tuchel de volta.

Também no caso de Luis Diaz, a contratação de impacto do verão passado, houve uma dose de sorte. Antes disso, os bávaros haviam levado a pior por Florian Wirtz, enquanto as alternativas planejadas, como Nico Williams, Xavi Simons ou Christopher Nkunku, não eram viáveis ou foram rejeitadas pelo conselho de supervisão. Mas, novamente, foi Eberl quem assumiu as rédeas da situação e acertou em cheio. Os críticos que reclamavam do pacote total entre idade e taxa de transferência já se calaram há muito tempo.

A decisão de contratar Nicolas Jackson por empréstimo mediante uma taxa horrenda foi, de fato, errada. Mas o negócio também foi precedido por uma ordem de empréstimo de Hoeneß - ao que tudo indica dada apenas quando o propenso a lesões Kingsley Coman já havia sido despachado para a Arábia Saudita por 25 milhões de euros -, embora o ataque ainda precisasse urgentemente ser reforçado em profundidade.

A desnecessária e cara contratação de Joao Palhinha já havia sido encaminhada antes da chegada de Eberl, a quem foi feita uma promessa após a transferência frustrada um ano antes. Ainda assim, Ebert está tirando o máximo da situação com a ida para o Benfica de Lisboa. Também no caso de Bryan Zaragoza, uma solução satisfatória está à vista, o que representaria a próxima etapa na economia salarial exigida por ele.

Por fim, neste verão Daniel Peretz e Alexander Nübel também foram vendidos por quantias razoáveis - assim como Mathys Tel ou Adam Aznou no ano anterior -, enquanto, depois de Müller, os altos assalariados Leon Goretzka e Raphael Guerreiro também saíram da folha salarial com o fim de seus contratos.

Também a acusação de que Eberl teria feito concessões demais a Jamal Musiala, Alphonso Davies e Dayot Upamecano em suas caras renovações contratuais é apenas parcialmente justificável. Enquanto este último deu um grande passo rumo à classe mundial absoluta na temporada passada, no caso de Musiala e Davies, naturalmente, não era possível prever pela forma que ambos sofreriam com problemas físicos dessa natureza.

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Controle vindo de cima? Max Eberl deve perder atribuições no Bayern

Assim, à eliminação de velhos problemas e às decisões corretas ou compreensíveis no planejamento do elenco contrapõe-se o tema recorrente de que o poderoso comitê em torno de Hoeneß tinha problemas com Eberl e talvez também volte a tê-los em breve.

Como se sabe, uma pequena crise esportiva em Munique pode ter consequências graves. O fato de que Eberl, ao que tudo indica, deva perder atribuições no campus e de que pessoas de confiança como Markus Weinzierl tenham tido de sair, ou no caso de Nils Schmadtke ainda tenham de sair, também deixa um gosto amargo. Assim como a suposta introdução de um novo comitê de transferências no verão, que, segundo a Abendzeitung, está sempre em contato com Eberl.

A mão controladora do comitê e a língua afiada de Hoeneß também vão acompanhar Eberl nos próximos anos. Mas, nesse meio-tempo, ele sabe cada vez melhor como lidar com isso sem negligenciar seu verdadeiro trabalho nem perder sua sensibilidade para o mercado de transferências. O novo contrato é a recompensa merecida por isso.

Max Eberl no Bayern de Munique: as contratações em resumo