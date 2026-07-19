Maurice Steijn é muito severo com os jogadores: isso acarreta imediatamente a multa máxima

Cada treinador tem suas próprias regras. Maurice Steijn contou no programa “De Oranjezomer” por quais motivos, como treinador, ele aplica sem piedade a multa máxima.

O árbitro assistente Angelo Boonman, que esteve como convidado no programa na noite de sábado, contou que se empenha em acabar com o uso da palavra “câncer” como xingamento. Tanto sua esposa, Angelique, quanto seu filho, Devano, faleceram em consequência da doença. Com a fundação “Stop Schelden Met KK”, Boonman, juntamente com Bas Nijhuis, entre outros, se empenha incansavelmente para reduzir o uso da palavra “câncer” como xingamento.

“Todo mundo usa a palavra ‘câncer’ como se não fosse nada”, disse Boonman, que em seguida explicou como os jovens, em especial, lidam com isso. “A missão é conscientizar as pessoas sobre o que elas realmente estão dizendo. Se você decidir usar a palavra mesmo assim, sabendo que se trata de uma doença grave e quais consequências ela pode ter, a decisão, no fim das contas, é sua.”

Steijn também se juntou à conversa e não deixou dúvidas sobre o que pensa do uso da palavra. “Comecei no ADO Den Haag e, em Haia, xingar usando a palavra ‘câncer’ é muito comum”, disse ele. Segundo o treinador, que atualmente não está vinculado a nenhum clube, isso acontecia não apenas nas arquibancadas, mas até mesmo na base. “Isso me incomodava profundamente.”

Steijn, em seguida, refletiu sobre a história pessoal e comovente de Boonman. “Todo mundo, mais cedo ou mais tarde, acaba se deparando com isso no seu círculo de convivência. No caso de Angelo, até duas vezes. Isso é absolutamente terrível.”

Por isso, Steijn decidiu, logo no início de sua carreira como treinador, agir com firmeza contra o uso dessa palavra. “Em um dos meus primeiros empregos, eu disse ao grupo de jogadores: ‘se vocês usarem essa palavra, em campo ou no vestiário, e eu ouvir, receberão de mim a multa máxima’. Isso não tem lugar.”

Thomas van Groningen, que substituiu a ausente Hélène Hendriks, perguntou então a Steijn se ele já havia realmente aplicado essa multa alguma vez. “Não, nunca. Eram garotos jovens, mas, dessa forma, conseguimos conscientizá-los de que não deviam usar essa palavra”, concluiu ele.



