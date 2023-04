Mauaense x Santos ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Paulistão sub-20

Equipes se enfrentam neste sábado (15), pela primeira rodada; veja como acompanhar na internet

Mauaense e Santos se enfrentam na tarde deste sábado (15), às 15h (de Brasília), no Estádio Municipal Pedro Benedetti, pela primeira rodada do grupo 13 do Campeonato Paulista sub-20. A partida não teve transmissão confirmada.

A equipe do Mauaense volta a campo após mais de dois meses sem jogos oficiais. A última partida da equipe havia sido pela Copinha, na derrota por 3 a 0 contra o Nova Iguaçu. Já o Santos vem de vitória por 7 a 3 contra o Cruzeiro, pelo Campeonato Brasileiro sub-20.

Prováveis escalações

Mauaense: A confirmar.

Santos: Gustavo, Thiago Balieiro, Kevyson, Robert Souza, Diego, Gustavo, Rodrigo, Bernardo, Fernando, Weslley, Enzo.

Desfalques

Mauaense

Sem desfalques confirmados.

Santos

Sem desfalques confirmados.

Quando é?