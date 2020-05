Matuidi relata susto ao testar positivo para Covid-19: "Entrei em pânico total"

Meio-campista francês da Juventus, porém, foi um caso assintomático e já está recuperado do novo coronavírus

O meio-campista da , Blaise Matuidi foi um dos três jogadores da equipe italiana a terem testado positivo para a Covid-19. O atleta francês participou de uma conversa com seu ex-colega Medhi Benatia, no canal Bros.Stories, do YouTube e contou sobre sua reação quando soube do resultado da doença. Ele relatou que ficou em "pânico total" e temeu por não conseguir tranquilizar seus familiares.

"Estávamos bem de saúde. Como sabem, infelizmente eu tive o coronavírus. Honestamente eu estava entrando em pânico. Pânico total. Quando me disseram que tinha dado positivo, fiquei sem palavras. Estava nervoso com o médico e eu o disse: 'você está brincando?'. Foi duro para minha mãe, porque ela estava muito longe. Eu não sabia como tranquilizar meus pais", disse Matuidi.

O meia de 33 anos é um dos três atletas da Juve a testar positivo para o novo coronavírus, pelo menos apenas os três foram divulgados. Os outros foram o defensor Daniele Rugani e o atacante Paulo Dybala, que foi alvo de muitas notícias após noticiar que tinha testado positivo pela quarta vez.

Matuidi relatou que quando soube que não poderia sair nem para fazer compras, ficou "psicótico" e falou sobre a dificuldade que foi esse momento de sua vida.

"É complicado, é um momento delicado para nós. Queremos que a saúde seja prioridade. Só espero que o coronavírus desapareça. Não é um momento fácil porque você fica com medo pela sua família. Vou te falar a verdade: é difícil, é realmente difícil. Quando me deram o resultado positivo, eu não poderia sair nem para ir às compras. Eu fiquei psicótico", confessou o camisa 14 da Juve.

A Itália já vive uma movimentação para tentar voltar o calendário esportivo. Os 20 clubes da se mostraram dispostos a fazer com que o campeonato volte, claro que dentro de vários limites e mudanças impostos pela pandemia do novo coronavírus.