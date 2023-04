Mattos fatura 11º título profissional ao vencer Paranaense pelo Athletico-PR

CEO do clube paranaense venceu troféus em todos os clubes que passou antes do Furacão; ele esteve em América-MG, Cruzeiro, Palmeiras e Atlético-MG

Alexandre Mattos conquistou o 11º título no futebol profissional. O diretor-executivo foi campeão paranaense pelo Athletico-PR nesse domingo (9), depois de empatar com o Cascavel no jogo de volta da decisão. Antes disso, ele garantiu títulos por todos os clubes que passou, América-MG, Cruzeiro, Palmeiras e Atlético-MG.

CEO do Furacão desde o ano passado, Mattos venceu a Taça Minas Gerais de 2005, o Módulo II do Mineiro em 2008 e a Série C do Brasileirão em 2009, todos pelo América-MG. O time de Belo Horizonte foi o primeiro na carreira do diretor-executivo de futebol.

Entre março de 2012 e dezembro de 2014, defendeu o Cruzeiro. No período, foi bicampeão brasileiro e ainda levou um título estadual. A passagem pelo Palmeiras teve uma conquista da Copa do Brasil e duas do Brasileirão.

Alexandre Mattos foi diretor de futebol do Atlético-MG entre fevereiro e dezembro de 2020. Na Cidade do Galo, conquistou o Campeonato Mineiro do mesmo ano. Desde fevreiro de 2022, trabalha à frente do Athletico-PR, time com o qual venceu o Estadual e ainda foi vice-campeão da Libertadores no ano passado.