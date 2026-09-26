Matthias Jaissle na Arábia Saudita: qual é a história?

O alemão Matthias Jaissle, atual treinador do Newcastle United, voltou a aparecer na Arábia Saudita durante o período de paralisação para os jogos das seleções, em uma visita surpresa que trouxe seu nome de volta aos holofotes, sobretudo porque sua saída do Al-Ahli poucos dias antes do início da temporada gerou uma onda de indignação entre os torcedores do clube.

Jaissle apareceu na casa de Abdulaziz Al-Anqari, ex-membro do comitê executivo do Al-Ahli, onde se encontrou com o antigo dirigente em uma visita amigável. Al-Anqari fez questão de compartilhar uma foto ao lado do treinador alemão, e a aparição de Jaissle no reino começou a suscitar dúvidas entre os torcedores sobre o motivo de sua presença na Arábia Saudita durante a paralisação internacional.

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Jaissle havia encerrado seu vínculo com o Al-Ahli pouco antes do começo da nova temporada, depois de se transferir para o comando do Newcastle United, em um movimento que ocorreu poucos dias antes do início da temporada, o que provocou a irritação de uma parcela dos torcedores do Al-Ahli, que esperava a continuidade do treinador alemão após o período que passou com a equipe.









Após sua saída, Jaissle iniciou uma nova experiência na Premier League com o Newcastle, afastando-se do futebol saudita e começando uma fase diferente em sua carreira de treinador, antes de voltar a aparecer dentro do reino durante a atual paralisação, mas desta vez longe de qualquer atividade anunciada relacionada ao futebol.

Mais especificamente, a aparição do treinador alemão se deu na casa de Abdulaziz Al-Anqari, que já havia trabalhado dentro do Al-Ahli, o que conferiu à visita um interesse ainda maior entre os torcedores do clube, especialmente pela relação que une as duas partes desde o período em que Jaissle esteve no Al-Ahli.

Até o momento, não há detalhes divulgados que revelem o motivo da visita de Jaissle à Arábia Saudita ou se ela está ligada a algum trabalho ou acertos particulares, tampouco há indícios anunciados da existência de negociações ou de que a visita esteja vinculada a qualquer passo relacionado ao Al-Ahli. Por isso, o encontro permanece em seu contexto amigável até que surjam outras informações.

Mas o retorno de Jaissle à Arábia Saudita após sua polêmica saída do Al-Ahli faz com que sua aparição chame a atenção dos torcedores do clube, que ainda se lembram da maneira e do momento de sua saída, sobretudo porque ela ocorreu pouco antes do início da temporada, antes de o treinador alemão começar sua nova experiência com o Newcastle.

Dessa forma, Jaissle não precisou disputar uma partida ou fazer uma declaração para que seu nome voltasse ao cenário saudita, já que uma única foto na casa de Abdulaziz Al-Anqari foi suficiente para reacender o debate sobre o treinador alemão e sua experiência com o Al-Ahli, e para abrir espaço para questionamentos sobre a história de sua presença no reino durante a paralisação internacional.