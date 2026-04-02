Gianluigi Buffon, diretor da seleção italiana, anunciou a sua demissão do cargo, na sequência do fracasso da Azzurra em se qualificar para a Copa do Mundo de 2026.

A seleção italiana perdeu para a Bósnia e Herzegovina nos pênaltis, na final do playoff europeu de qualificação para o Mundial, e assim a equipe azul ficará fora do torneio pela terceira vez consecutiva, algo inédito na história.

Este fracasso representa um novo golpe somado à série de insucessos anteriores, após a ausência no Mundial de 2018 diante da Suécia e no Mundial de 2022 diante da Macedônia do Norte, o que desencadeou uma grande crise dentro do futebol italiano.

Esse fracasso deu início a um processo de reestruturação abrangente dentro do “calcio”, no qual o presidente da Federação Italiana, Gabriele Gravina, se demitiu, e o último a decidir renunciar foi a lenda Gianluigi Buffon, o que levanta dúvidas sobre a permanência do técnico Gennaro Gattuso também.

Mensagem de Buffon

Buffon disse em seu comunicado: “Apresentar a minha demissão apenas um minuto após o fim do jogo contra a Bósnia foi um gesto espontâneo, vindo do fundo dos meus sentimentos, exatamente como as lágrimas e a dor que sinto no coração — uma dor que sei que vocês compartilham comigo”.

A lenda do gol acrescentou: “Pediram-me que aguardasse para que todos pudessem avaliar as coisas com calma. E agora, depois de o presidente Gabriele Gravina ter decidido deixar o cargo, sinto-me livre para tomar aquilo que considero uma atitude responsável”.

E continuou: “Embora eu acredite que alcançamos muito no espírito coletivo com Gennaro Gattuso e sua comissão técnica, o objetivo principal era levar a Itália de volta à Copa do Mundo… e não conseguimos”.

Buffon completou: “É justo que eu deixe aos responsáveis a liberdade de escolher a pessoa mais adequada para este cargo. Representar a seleção nacional é uma grande honra para mim, e uma paixão que me acompanha desde a infância”.

E prosseguiu: “Tentei desempenhar o meu papel com toda a minha energia e considerei cada aspecto do trabalho como um elo para o diálogo e a integração entre as diferentes categorias de base, e busquei, junto aos treinadores, construir um projeto que começa nas categorias menores e chega até a seleção principal”.

Buffon acrescentou: “O objetivo era repensar a forma de desenvolver os jovens talentos, e trabalhei para introduzir elementos de grande experiência para apoiar este projeto com uma visão de médio e longo prazo”.

E concluiu: "Eu acredito na competência e na especialização, e o julgamento final sobre os resultados dessas decisões estará nas mãos dos responsáveis. Guardarei esta experiência no meu coração, com toda a gratidão e as lições que ela traz, ainda que o seu desfecho seja doloroso... Forza Azzurri... sempre".