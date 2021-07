Matheus Pereira, do West Bromwich, é desejo de Leonardo Jardim no Al Hilal

Treinador pediu a contratação do brasileiro, mas ingleses querem 25 milhões de euros para negociar

Destaque do West Bromwich na última temporada, o brasileiro Matheus Pereira virou alvo de vários clubes nesta janela de transferências. Segundo apuração da Goal, o jogador de 25 anos tem sondagens Aston Villa, Leeds United, West Ham, Crystal Palace, dois clubes da Bundesliga e uma proposta oficial do Al Hilal, da Arábia Saudita.

Os árabes, a pedido do técnico Leonardo Jardim, formalizaram uma proposta de 15 milhões de euros ao time inglês. A proposta, no entanto, está abaixo do que o West Bromwich estipula para negociar o jogador. A ideia é receber ao menos 25 milhões de euros.

O Al Hilal não pretende subir a oferta. Enquanto isso, o West Bromwich coloca os árabes em "stand by" a espera de outras ofertas pelo jogador. O entendimento dos ingleses é de que, num primeiro momento, os clubes focam nos maiores investimentos e, em seguida, buscam as reposições com valores mais baixos, o que seria o caso do brasileiro.

Matheus Pereira dá preferência pela Premier League, por já estar adaptado na Inglaterra, mas gostou da oferta salarial do Al Hilal. Caso nenhuma situação na terra evolua, o West Bromwich, que pretende fazer caixa com o brasileiro, pode analisar com mais carinho a proposta dos árabes.