Matheus Henrique não descarta volta ao Brasil e estafe vai à Itália para discutir futuro

Volante conversou com o Palmeiras em janeiro de 2023 e, agora, avalia uma transferência no mercado da bola

Em alta no Sassuolo, da Itália, Matheus Henrique avalia a possibilidade de volta ao Brasil no próximo mercado da bola, como soube a GOAL. O volante de 25 anos, que esteve na mira do Palmeiras em janeiro, tem predileção pela manutenção na Europa, mas não descarta retornar ao país natal.

Não há propostas para a saída do meio-campista do Stadio Città del Tricolore, onde ele tem contrato até 30 de junho de 2026, mas a possibilidade é estudada. O estafe do jogador prioriza a manutenção na Europa, mesmo que haja uma transferência interna — na própria Itália ou em outra liga relevante do continente. Entretanto, trata a mudança para o Brasil como uma boa possibilidade, especialmente se houver proposta formal do Flamengo no futuro. O clube carioca é visto como opção do mesmo nível do futebol europeu.

Ainda não há definição do Sassuolo sobre os valores de uma eventual negociação, mas o clube entende que o atleta se valorizou desde as conversas com o Palmeiras, em janeiro deste ano. Os italianos desembolsaram € 10 milhões (R$ 53,5 milhões na cotação atual) por 90% dos direitos econômicos do meio-campista, que pertencia ao Grêmio. Os gaúchos detêm a outra fatia do atleta — 10% dos direitos econômicos. A transferência do jogador para a Itália ocorreu em agosto de 2021.

A reunião do estafe de Matheus Henrique para definir o futuro do jogador deve acontecer na próxima semana. O empresário do atleta, Fábio Mello, está em Porto, onde se encontrou com o atacante Gabriel Veron, e programa a viagem à Itália com o intuito de discutir o futuro do volante de 25 anos.

O meio-campista se tornou peça importante do Sassuolo desde janeiro deste ano. Ele fez 28 partidas na atual temporada, sendo 19 como titular e nove na condição de reserva. No período, somou 1.775 minutos em campo, marcando três gols e se responsabilizando por uma assistência. O atleta estufou as redes de Internazionale e Milan na atual temporada.