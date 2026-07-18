Matheus: A chance de Oliisi se transferir para o Real Madrid é zero

A lenda do futebol alemão, Lothar Matthäus, minimizou a importância das notícias que falavam sobre o desejo do jogador da seleção francesa, Michael Oulissi, de se transferir para o Real Madrid, afirmando que o Bayern de Munique não pensa, de forma alguma, em abrir mão do jogador.

Segundo o jornal alemão “Bild”, as declarações de Matthäus foram uma resposta às notícias que alegavam que Oulissi teria comunicado a alguns de seus companheiros da seleção francesa seu desejo de se transferir para o clube real.

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Matthäus disse: “Pessoalmente, entendo o desejo de jogar no Real Madrid. Todo jogador sonha em jogar lá em algum momento”.

E acrescentou: “Mas o Bayern de Munique nem sequer vai iniciar negociações. Eles vão apenas zombar dessas notícias. A possibilidade de Oliés jogar no Real Madrid na próxima temporada é praticamente nula. Acredito que o Bayern de Munique vai renovar o contrato dele e aumentar o salário”.

De acordo com o “Bild”, os bávaros continuam determinados a manter o ponta-direito, de 24 anos, e pretendem apresentar uma proposta para renovar seu contrato, com um salário superior a 25 milhões de euros por ano, o que o tornaria um dos jogadores mais bem pagos do time.

No momento, considera-se muito improvável que Olise insista em sair, já que ele não tem histórico de causar problemas e está feliz no Bayern de Munique, segundo o jornal alemão.