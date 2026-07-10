O ex-árbitro espanhol Mateo Lahoz comentou a polêmica em torno da partida entre Egito e Argentina nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026.

Os jogadores e a comissão técnica do Egito criticaram o árbitro francês François Litxer por ter anulado um gol de Mustafa Zico, além de não ter recorrido ao VAR para analisar o terceiro gol marcado contra os Faraós.

Quanto ao nível da arbitragem, Mateo Lahoz expressou sua opinião sobre os acontecimentos da partida entre Argentina e Egito, afirmando: “Acho que o colega francês deveria ter revisado as duas jogadas pelo vídeo, não apenas a do gol anulado da seleção egípcia, mas também a do terceiro gol da Argentina (3 a 2)”.

Lahoz acrescentou, em declarações divulgadas pelo jornal espanhol “Marca”: “O foco do árbitro se concentrou em apenas uma jogada, e a verdade é que não gosto da forma como a tecnologia de vídeo é utilizada atualmente, pois ela não oferece uma segunda chance ao árbitro para rever suas decisões”.

A seleção argentina enfrentará a Suíça nas quartas de final do torneio, mesma fase que superou na Copa do Mundo do Catar 2022 após uma partida polêmica contra a Holanda, decidida na prorrogação e nos pênaltis a favor da Argentina pelo placar de (2 a 2).

Essa partida registrou 18 cartões, um recorde na história da Copa do Mundo, e 48 faltas entre as duas equipes. Os jogadores da Argentina reclamaram da falta que resultou no gol de empate (2 a 2) aos 90+11 minutos do tempo de acréscimo, que totalizou 13 minutos.

Lahoz, que apitou aquele confronto na época, afirmou que, com o passar do tempo, está cada vez mais convencido de suas decisões, dizendo: “O tempo passa e eu afirmo, com frieza, que essa partida foi uma das que mais conduzimos com sucesso do ponto de vista técnico. Estávamos totalmente certos em tudo, e se alguém assistir à partida novamente, verá que foi assim. Sim, fomos tolerantes, mas mantivemos total imparcialidade e equilíbrio na aplicação dos cartões, sempre em conformidade com as decisões e orientações da FIFA”.

E continuou: “Foi realmente uma partida muito tensa devido às declarações que a antecederam, e as coisas aconteceram exatamente como pareciam, com a tensão tomando conta de ambas as equipes. Fui informado da minha designação para arbitrar a partida há muito pouco tempo, mais precisamente às 23h, dois dias antes do confronto, e aceitei a tarefa e me preparei muito bem para ela. É curioso, e como vimos nos últimos dias, que haja novamente tanto alvoroço em torno das partidas da Argentina”.