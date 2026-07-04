Martínez: “Pensei em me aposentar... e os astros da Argentina lutam por Messi”

Lisandro Martínez, zagueiro da Argentina e do Manchester United, revelou detalhes sobre o período difícil pelo qual passou devido à lesão.

Martínez disse, em declarações divulgadas pela conta oficial de Fabrizio Romano, especialista em mercado de transferências, na rede “X”: “Quando penso em tudo o que passei por causa da minha lesão, isso me dá vontade de chorar”.

Ele acrescentou: “Eu estava pensando em me aposentar do futebol depois de sofrer uma lesão no ligamento cruzado no ano passado.”

E continuou: “Eu simplesmente não queria sofrer mais do que isso, sabe? Eu estava realmente arrasado e tinha chegado ao fundo do poço, mas depois minha filha nasceu, e isso trouxe equilíbrio de volta a tudo para mim”.

E continuou: “Vi como minha esposa deu à luz e o enorme esforço que ela fez, e disse a mim mesmo: como não continuar lutando?”.

E acrescentou: “Messi é um exemplo incrível, porque sofreu muito ao longo de toda a sua carreira; ele passou por derrotas e nunca desistiu”.

E continuou: “Hoje ele está aqui, aos 39 anos, lutando e batalhando. Ele já conquistou tudo e não tem mais absolutamente nada a provar”.

E continuou: “Ele é o melhor jogador da história, não apenas no futebol, mas em todos os esportes... É uma loucura”.

E concluiu: “Para nós, que viemos depois de Messi, como poderíamos deixar de continuar lutando se o melhor de todos os tempos faz isso com esse tipo de paixão? Temos que segui-lo exatamente da mesma maneira”.