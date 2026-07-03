Martínez: Não derrotamos a Croácia por um golpe de sorte ou por uma decisão errada

Roberto Martínez, técnico da seleção de Portugal, elogiou as inúmeras intervenções do VAR, que ajudaram sua equipe a avançar para as oitavas de final da Copa do Mundo, após a difícil vitória em uma partida emocionante e repleta de reviravoltas contra a Croácia.

O jornal britânico “The Guardian” destacou que a partida registrou um fato inédito na história da Copa do Mundo: a anulação de quatro gols em um único jogo. A Croácia teve três gols anulados, enquanto um gol do astro Cristiano Ronaldo também foi anulado.

A última jogada ocorreu nos segundos finais, quando Josko Gvardiol pensou ter marcado o gol de empate aos 103 minutos da partida, antes de o gol ser anulado por impedimento, depois que a tecnologia “Snake O’Meter” detectou um contato mínimo entre a bola e a cabeça de seu companheiro enquanto ela passava pela área.

Roberto Martínez expressou seu grande apreço pela seleção croata após o término da partida, dizendo: “Tenho uma admiração incrível pela Croácia e respeito seu espírito esportivo. Mas as bolas agora contêm um chip eletrônico, e é claro que isso motivou a intervenção da tecnologia de vídeo”.

Ele acrescentou: “Todas as decisões hoje foram corretas, e o pênalti a favor da Portugal foi claro. É uma pena que uma das equipes tenha perdido, mas não houve nenhuma decisão errada nem sorte.”