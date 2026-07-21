Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
FBL-WC-2026-MATCH104-ESP-ARG-FINALAFP
Hussein Hamdy

Traduzido por

Martínez lamenta a derrota no Mundial: sonhei com o troféu na Argentina

E. Martinez
Argentina
Espanha
Copa do Mundo
Argentina
Espanha

Cenário difícil

Emiliano Martínez, guarda-redes da Argentina, comentou a derrota da albiceleste na final do Mundial de 2026.

A seleção espanhola sagrou-se campeã depois de vencer a Argentina por um golo sem resposta, apontado por Ferran Torres no prolongamento.

Emiliano Martínez escreveu na sua conta na rede "Instagram": "Sonhei que a voltávamos a conquistar, sonhei em levá-la para a Argentina e fazer história mais uma vez".

E acrescentou: "Na verdade, é difícil explicar esta dor, e só resta refletir cuidadosamente sobre muitas coisas e ver como se pode seguir em frente, e se chegou a altura de me afastar. Peço realmente desculpa, esforcei-me muito por dar o máximo para ajudar o meu país e os meus companheiros".

Publicidade

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google