Emiliano Martínez, guarda-redes da Argentina, comentou a derrota da albiceleste na final do Mundial de 2026.

A seleção espanhola sagrou-se campeã depois de vencer a Argentina por um golo sem resposta, apontado por Ferran Torres no prolongamento.

Emiliano Martínez escreveu na sua conta na rede "Instagram": "Sonhei que a voltávamos a conquistar, sonhei em levá-la para a Argentina e fazer história mais uma vez".

E acrescentou: "Na verdade, é difícil explicar esta dor, e só resta refletir cuidadosamente sobre muitas coisas e ver como se pode seguir em frente, e se chegou a altura de me afastar. Peço realmente desculpa, esforcei-me muito por dar o máximo para ajudar o meu país e os meus companheiros".



