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Martínez identifica o problema da Portugal diante do Congo

R. Martinez
Portugal x RD Congo
Portugal
RD Congo
Copa do Mundo
Espanha
Portugal
Congo - Kinshasa
EUA

O técnico espanhol considera que sua equipe careceu de eficácia e que deveria ter marcado um segundo gol

O espanhol Roberto Martínez, técnico da seleção portuguesa, identificou o problema que impediu sua equipe de conquistar a vitória na primeira partida da Copa do Mundo de 2026 contra a República Democrática do Congo.

A seleção de Portugal ficou com o empate em 1 a 1 contra sua contraparte africana, que volta a participar do torneio pela primeira vez desde 1974, na partida disputada na noite desta quarta-feira, na rodada de estreia do Grupo 11.

Depois que a seleção de Portugal abriu o placar logo no início com um gol de João Neves, Yohan Wissa empatou a partida poucas segundos antes do fim do primeiro tempo.

Martinez disse, em declarações transmitidas pela rede “BeIN Sports” após a partida: “Isso é a Copa do Mundo, precisamos estar sempre prontos. Entramos em campo já preparados, mas houve uma queda de rendimento depois de marcarmos o gol”.

Ele acrescentou: “Tínhamos que criar oportunidades, ser decisivos na frente do gol e não recuar. Nosso problema foi não termos marcado o segundo gol; é verdade que dominamos a posse de bola, mas o Congo apostou nos contra-ataques”.

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O técnico espanhol concluiu: “Fomos bem no primeiro tempo, mas precisávamos ter sido decisivos no segundo tempo”.

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